Lauchringen – „Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“, mit diesem Zitat von Jean Jaurès begann Cornelia Zühlke-Martin ihre Abschiedsrede. Seit 34 Jahren war sie nicht nur die Leiterin des interdisziplinären Beratungs- und Frühförderungszentrum (BFZ) der Lebenshilfe Südschwarzwald, sie prägte die Stelle und die Einrichtung entscheidend. Nun übergab sie den Stab an Judith Korhummel, Kindheitspädagogin und seit 2021 im Team. In ihrer Rede bedankte diese sich für die Möglichkeiten, die ihr gegeben wurden. „Ich habe hier einen Ort gefunden, an dem ich mich weiterentwickeln kann und vor allem darf“, sagte sie ihrer sichtlich gerührten Vorgängerin.

Nicht nur die warmherzigen Ansprachen des Vorstandsvorsitzenden Wulf Schmidt, der Geschäftsführerin Susanne Kick und beider Hauptpersonen des Abends, sondern auch die Zahl der Besucher und die liebevoll gestaltete Feier zeugten von einem wertschätzenden Umgang miteinander. „Der Staffellauf ist gekennzeichnet durch die Gemeinschaft. Die Leistung des Einzelnen erhält ihre Bedeutung im Zusammenspiel mit der Leistung aller Beteiligten“, sagte Wulf Schmidt.

Dieses Zusammenspiel, diese Gemeinschaftsleistung sei in der interdisziplinären Frühförderung besonders wichtig. 14 Mitarbeiterinnen aus verschiedensten Professionen unterstützen Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, -störungen oder Behinderungen von der Geburt bis zum Schulbeginn. In den vergangenen 34 Jahren hat Cornelia Zühlke-Martin das BFZ durch Umstrukturierungen, Umzüge und Vergrößerungen begleitet, bis es sich 2022 im Riedpark in Lauchringen niedergelassen hat. Dort gibt es auf mehr als 600 Quadratmetern viel Platz für die mehr als 100 Kinder, die hier therapiert werden. Die Nachfrage wächst stetig, auch in den Außenstellen in Bad Säckingen, Bonndorf und Jestetten. Die Möglichkeiten der Frühdiagnostik haben sich weiterentwickelt. Dem langen Aufbau des Angebots folgen nun Ausbau und Weiterentwicklung – neue Herausforderungen für eine neue Leitung.