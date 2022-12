von Herbert Schnäbele

Große Freude herrschte kürzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Lauchringen über die Spende eines Rauchvorhanges durch den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV). Direktionsbevollmächtigter Ulrich Franz, der zugleich Ansprechpartner für die Gemeinden ist, hat den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Lauchringen mit der Übergabe des Rauchvorhanges eine sinnvolle Ergänzung der Ausrüstung für die modernen Brandbekämpfung übergeben.

Der Rauchvorhang Der Rauchvorhang besteht aus einem nicht brennbaren Tuch, das an einem Metallrahmen befestigt ist. Dieser Rahmen wir mit einer Spreizstange in einen Türrahmen gespannt und das herabhängende Tuch verschließt die Türöffnung auch dann weitgehend, wenn die Tür geöffnet wird. Da die Feuerwehr in geduckter Haltung in brennende oder verrauchte Räume eindringt, wird so nur im unteren Bereich der Tür der Rauchverschluss geöffnet. Die grundsätzlich an der Decke befindlichen heißen Rauch- und Brandgase können damit kaum aus der Tür entweichen, was die Brandbekämpfung und Rettung von bedrohten Personen erheblich erleichtert

„Die Feuerwehren sind der Garant für die Sicherheit, weshalb wir als Partner der Gemeinden im Zuge der allgemeinen Schadensverhütung diese Einrichtung jährlich unterstützen“, erläuterte Franz seinen Besuch bei der Feuerwehr. Kommandant Bernhard Loll zeigte sich sehr erfreut und erläuterte kurz den Zweck eines solchen mobilen Rauchverschlusses. Er ermögliche bei Brandfällen die Abdichtung einer Türe in normaler Größe.