von Herbert Schnäbele

Wie bereits angekündigt, findet am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr mit dem Auftritt Deutschlands lustigster A-cappella-Band „Füenf“ ein musikalisch-komödiantischer Auftakt zum anschließenden Waldfest statt.

Unter dem Titel „005 im Dienste Ihrer Mayonnaise“ werden die Akteure der Vokalband ein Feuerwerk musikalischer Comedy auf die Bühne zaubern. Mit dieser Auftaktveranstaltung wird gleichzeitig das im vergangenen Jahr aus Anlass des Gemeindejubiläums geplante Jubiläumskonzert nachgeholt.

Am Sonntag folgt dann mit dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr der eigentliche Beginn des Waldfestes. Nach dem Gottesdienst gibt es unterhaltsame Blasmusik beim Frühschoppen mit dem Jugendblasorchester Lauchringen und dem Musikverein Oberlauchringen, beide unter der Leitung von Patricia Schmidt. Am Nachmittag folgt ein buntes Familienprogramm und am Montag findet ab 16.30 Uhr das Handwerkervesper statt. Dabei wird Enrico Meoni mit Unterhaltungsmusik die Gäste erfreuen.

Das bewährte Bewirtungsteam der Chorgemeinschaft gewährleistet die kulinarische Versorgung. Eintrittskarten für das Auftaktkonzert zum Preis von 18 Euro sind im Vorverkauf nur noch bis Ende dieser Woche per E-Mail (tickets@lauchringen.de) erhältlich. Ab kommender Woche können Tickets nur noch zur Hinterlegung an der Abendkasse bestellt werden.