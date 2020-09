Unterlauchringen vor 1 Stunde

VW Golf rammt Traktor-Gespann: Zwei Verletzte und ein Totalschaden

Zwei Verletzte und Blechschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro sind die Bilanz einer Kollision, die sich am Samstagmittag auf der Klettgaustraße in Lauchringen ereignet hat.