Lauchringen – Den Herbst beim Sonntagseinkauf genießen, die Neuheiten der Saison in den Geschäften erobern, vorbei an bunten Marktständen flanieren und dabei ein buntes Unterhaltungsprogramm erleben: Das ist Einkaufen mit allen Sinnen, zu dem der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen am Sonntag, 8. Oktober, von

12 bis 17 Uhr einlädt. Die Besucher dürfen sich auf ein ganz besonders Einkaufserlebnis freuen. Ein Shuttlebus pendelt zwischen den Ortsteilen und macht den Besuch der drei attraktiven Einkaufsorte Riedpark und Hauptstraße in Unterlauchringen sowie Oberlauchringen möglich.

Mit allen Sinnen genießen

Shopping mit allen Sinnen ist purer Genuss. In diesem Herbst steht beim verkaufsoffenen Sonntag in Lauchringen das Hören im Mittelpunkt. „Hier gibt es etwas auf die Ohren“, verspricht Stephanie Lovisi, Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreis, mit einem Augenzwinkern, „Wir haben richtig tolle Bands eingeladen, die an verschiedenen Orten in Lauchringen auftreten und für Hörgenuss sorgen.“ Aber auch alle anderen Sinne sind beim verkaufsoffenen Sonntag gefordert. Es gibt so vieles zu entdecken, zu sehen, fühlen, riechen und schmecken. Mehr als 25 teilnehmende Mitgliedsbetriebe öffnen ihre Türen und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Herbstmarkt

In der Ortsmitte von Unterlauchringen bietet der traditionelle Herbstmarkt mit rund 40 Ständen eine Fülle von schönen Handarbeiten und Kunsthandwerk, leckere Marktküche und vieles mehr. „Wir haben in diesem Jahr viele neue Standbetreiber gewinnen können“, verrät Benjamin Scholz-Tautz, der für die Marktorganisation verantwortlich ist. Ein Fest für alle Sinne: Die aktuellen Herbsttrends und neue Kollektionen, Wärmendes zum Hineinkuscheln, herrliche Dufterlebnisse, dazu eine große Vielfalt kulinarischer Genüsse verwöhnen die Besucher. Beim Bummel am verkaufsoffenen Sonntag in Lauchringen können die Gäste einmal mehr auch den besonderen Zauber erleben, der das Einkaufen vor Ort ausmacht und sich von der Herzlichkeit, Kompetenz und Vielfalt der Lauchringer Geschäftswelt überzeugen. Am verkaufsoffenen Sonntag locken die Geschäfte zudem mit attraktiven Rabatten und Sonderangeboten.

Es gibt viel auf die Ohren

Ganz groß präsentiert sich das Programm für die kleinen Gäste: Auf dem Marktplatz dreht sich die beliebte Dampfeisenbahn und im Riedpark wartet eine Hüpfburg darauf, von vielen Kindern erobert zu werden. Auch die Aufführungen und Mitturnangebote des TV Lauchringen sorgen für Unterhaltung.

Die Lauchringer Geschäftswelt unterstützt im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags auch soziales Engagement. So präsentiert sich der Verein „BringKids2School“, der sich für den Schulbau in Malawi und Senegal engagiert als Gast in der Hauptstraße, ebenso wie die Lauchringer Schulkindbetreuung mit einem Infostand.

