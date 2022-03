von Tina Prause

Lauchringen (tpr) Immer auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Auge, setzt der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen in diesem Jahr nicht nur auf den verkaufsoffenen Sonntag für die vielen interessanten Angebote. „Wir haben uns für eine ganze Aktionswoche entschieden, damit jeder frei entscheiden kann, wann man entspannt in Lauchringen vorbeischauen möchte“, erklärt Stephanie Lovisi. Der verkaufsoffene Sonntag wird zudem mit Verkaufsständen in der Einkaufsstraße und der beliebten Kinderbahn am Marktplatz in der Ortsmitte für einen abwechslungsreichen Nachmittag sorgen. Und auch, wenn der Sinn „schmecken“ in diesem Jahr noch nicht im Vordergrund steht, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag auf ein breites Angebot für das leibliche Wohl freuen. Neben einer bunten Auswahl an Bewirtungsangeboten, wird es in diesem Jahr auch einen Stand des Handels- und Gewerbekreises geben. Der Erlös hieraus soll dem Unternehmen LOG AG gespendet werden, welche aktuell Hilfsgüter sammelt und mit ihren Fahrzeugen an die polnische Grenze zur Ukraine liefert. Weiter hat Inhaber Rolf Sperisen seine Büroräume umfunktioniert und nahezu 50 Kinder aufgenommen. „Wir möchten gerne diese tolle regionale Hilfsaktion unterstützen und freuen uns schon jetzt, dass unser Frühlingsmarkt zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag sicher dazu beitragen kann“, so Stephanie Lovisi und lädt ein, einfach ab dem 28. März vorbeizukommen und Lauchringens Einzelhandel zu „sehen“.

Einkaufen und mit allen Sinnen genießen