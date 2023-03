Der Kulturverein Schauplatz gibt am 25. März eine Party auf dem Areal der ehemaligen Lauffenmühle in der alten Schlosserei. Mit der Tanznacht eröffnet der junge Verein die Eventsaison 2023. „Eine einmalige Atmosphäre und leckere Cocktails verführen die Gäste in die Welt der wilden 20er Jahre“, kündigt der Verein in einer Mitteilung an.

Livemusik gibt es von Dr. No and his Jazztigers. Die Band wurde 2019 auf Initiative des Trompeters und damals in Lauchringen tätigen Lungenfacharztes Norbert Blank gegründet. Zusammen mit fünf weiteren Bandmitgliedern will er an diesem Abend dem Publikum einheizen. Zudem hat DJ Rollin‘ Barrel Jay tief im Fundus gekramt und wird eine Auswahl an originalen Tanzhallen Hits kredenzen. Erweitert wird das Repertoire mit modernen elektrischen Interpretationen des Swing, der sich immer wieder neu erfunden hat, bis in die heutige Zeit.

In einer kleinen Fotoausstellung werden Bilder der Lauffenmühle aus den 30er Jahren gezeigt. Sie zeigen das Arbeiten in den Fabriksälen der Lauffenmühle und ergänzen das Ambiente der goldenen 20er. Die Bilder hat Mitglied Rudi Franck von Herbert Sauerbier Fotos aus der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Lauffenmühle erhalten.

Hintergrund der Veranstaltung ist laut Verein die ungefähre Bauzeit der Schlosserei um 1910. Der Verein schreibt weiter: „Heute befinden wir uns wieder in den 20ern und die Welt befindet sich in Aufruhr und unruhigen Zeiten. Die Menschen sehnen sich nach Musik und Tanz um für einen kurzen Zeitraum dem Alltag zu entfliehen.“ Die treibenden Rhythmen der Roaring Twenties und die wilden Tänze im Stil des Shimmy, Lindy Hop und Charleston seien auch in den neuen 20ern wieder schwer angesagt.

Die Veranstaltung: Beginn der 20er-Jahre-Tanznacht in der Alten Schlosserei ist um 19.30 Uhr, Parkmöglichkeiten sind auf dem Gelände gegenüber vorhanden. Karten gibt es im Vorverkauf bei Buch Schreiner und Duo Optik in Lauchringen für 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Wer im stilechten Outfit erscheint, erhält ein Glas Sekt gratis.