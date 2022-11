von Susanne Schleinzer-Bilal

Mit einem Brunch im Gasthaus „Wutach“ statt Festbankett feierte der SC Lauchringen am Sonntag das 100-jährige Bestehen des Vereins. Zahlreiche Gäste aus Politik und Sport waren der Einladung des Vorsitzenden Thomas Kummer gefolgt. Unter ihnen SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, Bürgermeister Thomas Schäuble, Thomas Schmidt, Präsident des Südbadischen Fußballverbands, Uwe Sütterlin, Bezirksvorsitzender des Bezirksfußballausschuss Hochrhein, Horst Zölle, Ehrenverbandsjugendwart, Gerd Welte, Sportredakteur des SÜDKURIER und viele mehr.

Einen Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre gab dann der Vorsitzende. „Was vor 100 Jahren begonnen hat, hat sich prächtig entwickelt, einige von uns sind schon 50 bis 60 Jahre dabei und haben den Verein mitgeprägt“, sagte Thomas Kummer in seiner Rede. „Sportlich gesehen kann es heute nur noch bergauf gehen. Wir haben 200 Jugendliche, wir haben ein tolles Vorstandsteam, sind sozialpolitisch engagiert, fleißig und erfolgreich.“ Viel hätten sie in den letzten Jahren erlebt. 2018 hätten sie in Wiesbaden den Fair-Play-Preis des deutschen olympischen Sportbunds bekommen, nachdem Kapitän Tobias Kummer und Carmine Marinaro das Spielfeld nach rassistischen Ausbrüchen gegen den Spieler Kebba Manneh verlassen hatten. „Das war die höchste Auszeichnung, das vergisst man nie.“

Dann sei die Musikgruppe Pur im Stadion aufgetreten, „das wäre schön, wenn die wieder kämen“, ebenso Drafi Deutscher. Sie hätten Schlagerpartys und Hallenturniere gemacht, auch Public Viewing. „Wir haben beschlossen, auch dieses Jahr ein Public Viewing anzubieten, die Fifa hat sich für Katar entschieden, warum sollten wir das boykottieren? Wir freuen uns, wenn viele kommen“. Daneben gebe es ein Panini-Album des SC Lauchringen,“ das ist eine schöne Erinnerung“. Sie müssten jetzt die 200-Jahr-Marke anpeilen, aber das sei zunehmend schwer, die Vereine hätten sich verändert.

Respekt und Anerkennung

Grußworte kamen auch von Rita Schwarzelühr-Sutter. „100 Jahre verdienen Respekt und Anerkennung. Man braucht gute Spieler aber auch Teamgeist.“ Das sei der Verein, der ihm als nächste stehe, gratulierte wiederum Bürgermeister Thomas Schäuble. Er habe auch begonnen mit dem Fußball, das habe ihm viel gebracht für seinen jetzigen Beruf. „Wichtig ist, dass es nach jeder Krise weitergeht.“ Ein Verein könne nur existieren, wenn die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniere. Grußworte und Geschenke gab es dann auch von Thomas Schmidt, Präsident des Deutschen Fußballverbands, der ebenso zum 100. Geburtstag gratulierte. Das mit der Gruppe Pur könne er vielleicht organisieren, sagte er dann augenzwinkernd.