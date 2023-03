Ein gelungenes Jahreskonzert als Gemeinschaftskonzert mit drei Chören bot der Männergesangverein Unterlauchringen unter der Leitung von Ehrendirigent Reinhold Indlekofer am Sonntag in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Der befreundete Männerchor Rechberg unter der Leitung von Martin Umrath und der gemischte Chor Aichen unter der Regie von Andreas Thoma begeisterten zusammen mit dem gastgebenden MGV Unterlauchringen das Publikum in der voll besetzten Gemeindehalle mit einem breit gefächerten Konzertprogramm.

Schwungvoll und fetzig präsentiert sich der gemischte Chor Aichen unter der Leitung von Andreas Thoma beim Jahreskonzert des Männgergesangvereins Unterlauchringen in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Auf dem Bild einige Sänger des Chores mit ihrem Dirigent Andres Thoma (links), der zugleich neuer Präsident der Chorverbandes Hochrhein ist. | Bild: Herbert Schnäbele

Zum Auftakt erklangen durch den MGV zwei Klassiker und nach einer Ehrung (wir berichten noch) sehr dynamisch das Lied „Haimet am Hochrhy“ von Franz Philipp. Zuvor hatte Vorsitzender Alfred Hämmerle das Publikum und die Ehrengäste, Bürgermeister Thomas Schäuble mit Ehefrau Doris, den Präsidenten des Chorverbandes Hochrhein Andreas Thoma, zugleich Chorleiter des gemischten Chores Aichen und den Ehrenpräsidenten des Chorverbandes Hochrhein, Josef Brogle mit Ehefrau Karin willkommen geheißen. Ganz besonders begrüßte er die Gastchöre mit ihren Vorsitzenden, Silke Zeitz aus Aichen und Alfred Kaiser aus Rechberg. Schwungvoll präsentierte der gemischte Chor Aichen drei sehr unterschiedliche Lieder, die die große Bandbreite des Chores erkennen ließen. Kraftvoll intonierte danach der Männerchor Rechberg zwei Trinklieder und den Hit „Diana“ von Paul Anka, bevor es in der Pause zum Losverkauf für ein große Tombola ging.

Der seit Langem mit dem gastgebenden Männergesangverein Unterlauchringen befreundete Männerchor Rechberg trägt zum guten Gelingen des Jahreskonzertes des MGV Unterlauchringen bei; Chorleiter Martin Umrath freut sich über Leistung seiner Musiker. | Bild: Herbert Schnäbele

Der zweite Konzertteil stand mehr im Zeichen moderner Kompositionen und Lieder, bei denen die Chöre in umgekehrter Reihenfolge auftraten. Immer wieder gab es heftigen Applaus und die Forderung nach Zugaben. Ein Höhenpunkt war der Hit „Fürstenfeld (STS)“, vorgetragen vom MGV mit Christian Ebner an der Tuba.

Als eines der Highlights im Jahreskonzert des Männergesangvereines Unterlauchringen präsentierte Ehrendirigent Reinhold Indlekofer (Zweiter von links) den Hit „Fürstenfeld (STS)“ von E. Hehrer mit Christian Ebner am Bass (ganz links).Bild: Herbert Schnäbele

Den finalen Abschluss bildete als eindrucksvoller Klangkörper der gemeinsame Auftritt des MC Rechberg zusammen mit dem MGV Unterlauchringen, abwechselnd unter der Regie von Martin Umrath und Reinhold Indlekofer. Einen ganz besonderen Applaus erhielt Martin Umrath für seine Begleitung aller Chöre am Flügel. Zum Abschluss gab es den „Bajazzo“ eines unbekannten Komponisten.