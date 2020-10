Lauchringen vor 4 Stunden

Versuchter Bankraub in Unterlauchringen: Täter ziehen ohne Beute ab

Unbekannte sind am Sonntagabend in eine Bankfiliale in Unterlauchringen eingebrochen, aber ohne Beute abgezogen. Wie die Polizei mitteilt, drangen kurz nach 23.30 Uhr mindestens zwei maskierte und dunkel bekleidete Täter in die Geschäftsstelle in der Schulstraße ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.