Lauchringen – Das besondere Einkaufserlebnis mit allen Sinnen bietet der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen am Sonntag, 26. März. Zahlreiche Mitgliedsbetriebe in der Unterlauchringer Einkaufsstraße, im Gewerbepark Ried und in Oberlauchringen öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Pforten und freuen sich darauf die Neuheiten ihrer Branche vorzustellen.

Shuttlebus

Damit die Besucher bequem zwischen allen drei Gebieten pendeln können, ist ein Shuttlebus im Einsatz, der stetig zwischen den drei Haltestellen Im Ried (Möbel Dick) in der Unterlauchringer Einkaufsstraße (Café Dorn) und Oberlauchringen (Autohaus Binner) verkehrt. Das Motto: Einkaufen mit allen Sinnen wird bereits zum dritten Mal zelebriert – in diesem Jahr dreht sich alles um das Riechen. Die Gäste dürfen sich also auf ein „duftendes“ Shoppingvergnügen voll sinnlicher Wohlgerüche freuen.

In den überwiegend inhabergeführten Geschäften von Lauchringen genießen die Besucher kompetente und individuelle Beratung und können sich über vielfältige Angebote freuen. Von den neuen Mode-Kollektionen über hochwertige Spielwaren, Floristik und aktuelle Bücher, bis hin zu attraktiven Frühlings-Schnäppchen gibt es in Lauchringen an diesem Nachmittag eine Menge zu entdecken. Eigens für den verkaufsoffenen Sonntag bieten viele Geschäfte besondere Frühlingsaktionen, kleine Geschenke oder Rabatte. Passend zum wunderbaren Duft des Frühlings präsentiert sich auch ein Gewinnspiel. Wer ein glückliches Näschen hat, kann einen von mehr als 20 attraktiven Preisen erschnüffeln. Das unterhaltsame Gewinnspiel führt durch zwölf verschiedene Betriebe, wo es spannende Duftstationen zu entdecken gibt. Die Teilnahmekarten liegen in allen beteiligten Geschäften aus.

Kinderprogramm

Ganz groß präsentiert sich das Programm für die kleinen Besucher: Die beliebte Dampfeisenbahn wartet auf dem Marktplatz auf viele Mitreisende und das Karussell dreht vor der Metzgerei Wassmer seine Runden.

Auf dem Ärztehausparkplatz sorgt das Ponyreiten des Reitvereins Wolfsgrube ganz bestimmt für Begeisterung bei den jüngsten Gästen. Im Ried und in Oberlauchringen sorgen Hüpfburgen und Gabis Kinderwelt für bewegte Unterhaltung der Kids, ebenso das Kinderturnen, welches der TV Lauchringen in der Hauptstraße unter professioneller Anleitung durch die Leistungsgruppe Geräteturnen anbietet. Am Stand des Blasorchesters kann der aufgeweckte Nachwuchs in die Welt der Musik eintauchen und sich an verschiedenen Instrumenten ausprobieren. Die Gemeindebücherei bietet an ihrem Stand auf dem Frühlingsmarkt außerdem das zauberhafte Bilderbuchkino „Kamishibai“.

Einkaufen mit allen Sinnen lädt am Sonntag, 26. März, von 12 bis

17 Uhr zum sonntäglichen Shoppingvergnügen mit buntem Frühlingsmarkt ein.