Lauchringen – Eine Plattform für Vereine: Bürgermeister Thomas Schäuble hat Lauchringer Vereinsvorsitzenden wieder in das Gasthaus Adler zur Besprechung eingeladen. Und er begrüßte sogleich als neu gegründeten Verein das Triathlon-Team Lauchringen mit dem Vorsitzenden Benjamin Scholz-Tautz.

Schäuble betonte die Wichtigkeit der Versammlung zur Koordination der Veranstaltungen aber auch zum allgemeinen Informationsaustausch. Nach einigen verwaltungsinternen Hinweisen erläuterte er kurz den Stand der Sanierung der Gemeindehalle Oberlauchringen. Er bedauerte, dass das Land die beantragten Fördermittel ablehnte. Vor diesem Bescheid habe mit der Sanierung nicht begonnen werden dürfen. Deshalb habe die Verwaltung erst im August mit der Vergabe der Aufträge begonnen, erklärte der Bürgermeister.

„Ich gehe davon aus, dass die Wiedereröffnung der sanierten Halle im nächsten Jahr nach den großen Ferien stattfinden wird“, zeigte sich Schäuble zuversichtlich. Bei der anschließenden Koordination der Veranstaltungen durch Daniela Knötzsch gab es im Einzelfall Überschneidungen, wofür die Vereine weitgehend Lösungen fanden. Als herausragender Termin steht von 9. bis 11. Mai mit der Eröffnung des Bertold-Schmidt-Platzes ein großes Bürgerfest bevor. Weiter gibt es vom 25. Mai bis 2. Juni in den Räumen der Lauffenmühle eine Kunstausstellung und am 14. und 15. September erneut die Ausstellung „Kunst und Kultur in der Fabrik“. Neben den traditionellen Veranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage am 17. März und 13. Oktober oder die Triathlonnacht am 28. Juni bietet der Sportclub Lauchringen anlässlich der Fußball-Europameisterschaft der Herren ab dem 17. Juni im SC-Stadion wieder ein Public-Viewing, also gemeinsames öffentliches Zuschauen über Leinwände, an.

Zum Abschluss wies Schäuble auf die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni hin sowie aktuell auf die Exerzitien des bosnischen Paters Ivo Pavic von 26. bis 28. Oktober 2023 in der Herz Jesu Kirch und den Auftritt der ukrainischen Kindertanzgruppe am 8. November dieses Jahres in der Gemeindehalle Unterlauchringen hin. Schäuble bedankte sich bei den Vereinsvorsitzenden für Ihre wertvolle Arbeit sowie bei den Hausmeistern der Gemeinde für ihr besonderes Engagement.