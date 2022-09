von Susann Duygu-D'Souza

Noch im Juni hieß es erwartungsvoll ‚aufgeschoben ist nicht aufgehoben‘. Jetzt steht aber fest: Der Waldshuter City Run ist abgesagt. Doch eine gute Nachricht gibt es dabei. Der City Run ist fest für nächstes Jahr geplant, sagt Daniel Kistner von der May-Gruppe, die als Hauptsponsor den VfB Waldshut als Organisator unterstützt. (VfB-Vorsitzender Klaus Fricker war am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen.)

Waldshut-Tiengen Viel Wasser statt wilder Tiere: Zirkus Charles Knie gastiert auf dem Festplatz in Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Grund für sie Absage ist die geringe Teilnehmerzahl. Kistner erklärt: „Alles unter einer Anmeldung von 200 lohnt sich organisatorisch nicht. Der Aufwand für die Veranstaltung ist hoch, so muss beispielsweise die Stadt extra für den Lauf gesperrt werden“, informiert Kistner. Bei den vergangenen drei Läufen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 seien es jeweils rund 300 Läufer gewesen. ‚Auf dieses Level müssen wir uns wieder einpendeln‘, sagt Kistner.

Mangelndes Interesse für Laufevent

Schon im Juni war die geringe Teilnehmerzahl Grund für die Absage und das Verschieben der Veranstaltung in den September. Damals erklärte der VfB Waldshut auf seiner Homepage, dass sich so wenige Teilnehmer gemeldet hätten, dass dies „nicht nur den wirtschaftlichen Sinn der Veranstaltung infrage“ stelle, sondern schlicht auch „keine würdige Basis für die vierte Auflage des Waldshuter Laufevents“ vorhanden wäre.

Warum sich nur wenige Läufer für das Event angemeldet haben, kann Daniel Kistner nur vermuten. „Es gibt derzeit bei vielen Läufen einen Rückgang der Teilnehmerzahlen. Sicher haben die beiden Corona-Jahre dazu beigetragen. Zudem hat der City Run bisher immer im Juni stattgefunden, der in diesem Jahr viel zu heiß für solche einen Lauf war. Der September ist vom Zeitpunkt her neu, was vielleicht auch dazu beigetragen hat.“

Was passiert mit dem Startgeld, das schon bezahlt wurde?

Das gibt es selbstverständlich zurück, informiert der VfB. Außerdem gibt es für alle angemeldeten Teilnehmer im kommenden Jahr automatisch einen kostenlosen Startplatz für den City Run 2023.

Es hätte so viel Neues geben sollen

Neu geplant gewesen waren in diesem Jahr der Staffellauf für Vereine, Schulen, Firmen und sonstige Teams. Auch die Strecke wurde überplant: Im Hauptlauf wären es statt vier Mal 2,8 Kilometern nun sechs Mal 1,73 Kilometer durch Waldshut (insgesamt 10,38 Kilometer) gewesen. Start hätte das Untere Tor sein sollen, dann den Wallgraben entlang zur Liebfrauenkirche, durch das Obere Tor bis zur Sparkasse. Dort wird gedreht, wieder durch das Obere Tor, dann geradeaus bis zur Amthausstraße, hinunter zur Staatsanwaltschaft, vorbei am Albrecht Kino, die Amthausstraße wieder hoch und links zurück auf die Kaiserstraße.

Neuer Versuch im nächsten Jahr

Trotz der Absage zeigt sich Daniel Kistner optimistisch: „Wir setzen jetzt ganz fest auf den City Run 2023 und sind überzeugt, dass sich dann wieder wie in den ersten drei Jahre ausreichend Teilnehmer melden. Unser Ziel ist es, den City Run fest zu etablieren mit hunderten an Läufern.“

Waldshut-Tiengen In Eschbach entsteht wieder Saft aus heimischem Obst Das könnte Sie auch interessieren