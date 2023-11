Schon als Kind malte Esther Rick gerne. Im Erwachsenenalter hatte sie jedoch kaum Zeit dafür. Erst, als sie Sendungen des US-amerikanischen Künstlers und TV-Moderators Bob Ross sah, beschäftigte sie sich wieder intensiver mit dem Malen.

Nun gewährt die Lauchringer Künstlerin in einer Ausstellung vielfältige und faszinierende Einblicke in die Welt der Malerei. Eine Auswahl ihrer Bilder ist derzeit im Familienzentrum Hochrhein (Faz) im Lauchringer Riedpark unter dem Titel „Kunst muss Freude bereiten“ zu sehen.

Die Öffnungszeiten Die Lauchringer Künstlerin Esther Rick stellt derzeit ihre Werke unter dem Titel „Kunst muss Freude bereiten“ im Familienzentrum (Faz) Hochrhein im Riedpark aus. Die Ausstellung ist bis zu den Weihnachtsferien während der Öffnungszeiten des Familienzentrums für alle Besucher kostenlos zugänglich. Das Faz ist Montag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Esther Rick ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und lebt seit 22 Jahren in Lauchringen. Bereits als Kind malte sie ausgesprochen gerne, und als junge Erwachsene schuf sie mit Freude Bleistiftradierungen. Sie malte für Freunde und Familie, einfach weil sie Spaß daran hatte.

„Künstlerische Ambitionen hatte ich damals noch nicht“, erinnert sich Esther Rick. Als junge Frau blieb ihr wenig Zeit für das Malen. Familie, Beruf, Haushalt und Kindererziehung hatten Priorität. „Die wenigen Bilder, die in dieser Zeit entstanden sind, malte ich als Deko für das eigene Heim.“

Lauchringen Hier entsteht der neue Naturkindergarten für Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Ernsthaft mit der Malerei beschäftigte sich Esther Rick wieder, als sie den Maler Bob Ross für sich entdeckte, der sie mit seinen Malsendungen im TV und seinen speziellen Techniken inspirierte. „Seine Kunst faszinierte mich und ich begann, seine in Öl gemalten Werke in Acryl umzusetzen“, erklärt die Künstlerin. Zahlreiche kleine, naturgetreue und detaillierte Landschaftsbilder entstanden in dieser Zeit.

Mit einer Freundin zusammen besuchte sie Malfreizeiten und versuchte sich dort an größeren Formaten. „Ich investierte wieder mehr Zeit in die Malerei und entwickelte mich stetig weiter.“ Mit der Freundin unternahm sie Wochenendtrips, die sie ganz dem Malen widmete.

Malen hilft ihr durch die Pandemie

„Fern vom Alltag und inspiriert von neuen Motiven konnten wir viele Stunden ungestört malen, das war und ist für mich immer eine sehr wichtige und prägende Zeit“, verrät die Künstlerin. Mehr und mehr wurde Esther Rick zur Autodidaktin, was sich für sie schon wenige Jahre später, während der Corona-Pandemie, als wertvoll erwies. „Während der Pandemie habe ich viel Zeit an der Staffelei verbracht, habe auch für Familie und Freunde Bilder gemalt, um ihnen den Alltag zu erhellen.

Das Malen war für mich während dieser langen Isolation wichtig. Es hat mich beruhigt, und ich glaube, auch vor dem Lagerkoller gerettet“, erzählt Esther Rick lächelnd. „Ich hatte eine unglaubliche Schaffensphase, habe mich in verschiedensten Dingen ausprobiert und es sind viele neue Bilder entstanden.“

Das Malen erfüllt Esther Rick mit Freude. Wenn sie Auftragsarbeiten fertigt oder für Familie und Freunde malt, sind es vor allem Dinge, die dem Besitzer am Herzen liegen, wie beispielsweise der Familienhund, das geliebte Pferd oder auch ein Oldtimer.

Auch mal den Blickwinkel ändern

„Wenn der Besitzer beim Betrachten des Bildes dasselbe Glücksgefühl empfindet wie ich beim Malen, dann ist das für mich das größte Lob“, sagt die Lauchringer Künstlerin. Neues ausprobieren, den künstlerischen Horizont erweitern und auch mal den Blickwinkel verändern – das gehört für Rick zur Kunst. Sie malt gerne realistisch, traut sich aber auch an abstrakte Themen. Ihre Motive sind breit gefächert. „Am liebsten male ich aber mediterrane Motive und Tiere“, verrät sie.

Lauchringen Neue Seminarreihe als Frühstück Plus Das könnte Sie auch interessieren

Rund 100 Bilder hat Esther Rick bisher gemalt. Die aktuelle Ausstellung im Familienzentrum zeigt einen Überblick ihrer Werke. „Die Bilder von Esther Rick passen wunderbar in unser Familienzentrum“, sind sich Ulla Hahn, Leiterin des Faz, und Elisabeth Kaiser, ehrenamtliche Koordinatorin der Ausstellungen einig. Die Bilder hängen noch bis zu den Weihnachtsferien im Faz.