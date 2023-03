In ihrer 98. Mitgliederversammlung haben die Verantwortlichen des Turnvereins ein bewegtes Vereinsjahr mit einem beachtlichen Sportbetrieb bilanziert. Im Mittelpunkt der Versammlung standen ferner die Teilvorstandswahlen sowie viele Ehrungen. Die Vorsitzende Brigitte Weber hat neben einer stattlichen Anzahl Mitglieder einige Ehrenmitglieder sowie als besonderen Gast Bürgermeister Thomas Schäuble willkommen geheißen.

Weber zeigte sich erfreut, dass nach Corona der Übungsbetrieb in den einzelnen Abteilungen wieder vollumfänglich aufgenommen werden konnte. Allerdings sei dann nach den großen Ferien die Flexibilität und Ideenvielfalt der Übungsleiter besonders gefragt gewesen, da wegen eines Wasserschadens die Gemeindehalle Oberlauchringen für zahlreiche Gruppen mit ihren Übungsterminen nicht mehr zur Verfügung stand. „In vielen Bereichen musste improvisiert werden und oft war jede Woche wieder alles anders, aber wir sind flexibel“, verdeutlichte Weber ihren festen Willen zur Aufrechterhaltung des Übungsbetriebes.

Die Vorsitzende blickte außerdem auf einige vereinsinternen Anlässe und freute sich über den zweiten Platz des Vereins beim Stadtradeln im Landkreis. Vom Verein hatten 32 Mitglieder teilgenommen und zusammengerechnet 7498 Kilometer absolviert. Bevor Weber noch einige Statistikdaten bekannt gab, rief sie in Erinnerung, dass der Verein 2025 das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen feiern wird. Dieser Anlass soll gebührend begangen werden. Sie bedankte sich bei den Übungsleitern und weiteren besonders engagierten Vereinsmitgliedern für die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit.

Die Abteilungsleiter Detlef Lehmann (Turnen), Ernst Aerni (Wintersport), Feri Golshani (Basketball) und Roland Hess (Volleyball und Badminton) berichteten über den Übungsbetrieb und die Anlässe in ihren Abteilungen. Kassierer Markus Albiez erstattete den Kassenbericht mit einem erfreulichen Überschuss und einer insgesamt soliden Kassenlage. Ihm wurde von Kassenprüfer Rolf Thiesbrummel, der zusammen mit Harald Veldmann die Kasse geprüft hatte, eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes durch Bürgermeister Thomas Schäuble wurden bei den Teilvorstandswahlen unter seiner Regie die Vorsitzende Brigitte Weber, die Schriftführerin Martina Räuchle und die beiden genannten Kassenprüfer in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Schäuble erläuterte die besonderen Umstände, warum die Gemeindehalle Oberlauchringen total saniert werden muss, was rund eineinhalb Jahre dauern dürfte, so seine Einschätzung.

In der Versammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder, langjährige Übungsleiter- und Abteilungsleiter geehrt: Seit zehn Jahren ist Sebastian von Schnurbein Übungsleiter, seit 40 Jahren ist Jutta Muhr und seit 45 Jahren Achim Nothdurft. Gewürdigt wurde außerdem das Engagement von Abteilungsleiter Ernst Aerni (25 Jahre, Schneesport) und Feri Golshani (25 Jahre, Basketball sowie seit 25 Jahren Übungsleiter). Seit 40 Jahren gehören Günter Muhr und Dietmar Nowak dem Verein an, seit 50 Jahren halten Siegfried Dinter, Edmund Schäfer, Sibylle Schäfer und Renate Gorzolla dem Turnverein die Treue.

Nach einem Ausblick auf die wichtigsten Ereignisse im bevorstehenden Jahr schloss die Vorsitzende die Versammlung mit dem Motto: „Wer die Gegenwart genießt, hat in der Zukunft eine tolle Vergangenheit.“