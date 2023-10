Das Wetter hätte nicht passender für diesen Theaternachmittag sein können. Warme Herbstsonne strahlte, während die Besucher geduldig am Samstag vor dem Zelt auf Einlass warteten oder sich am Stand des Kulturvereins Lauchringen mit Waffeln und Getränken versorgten. Als das Stück „Die unbekannte Insel“ startete und die Schauspieler sich auf einem Schiff befanden, begann der Wind, an den Zeltwänden zu rütteln. In diesem Stück begleitet das Publikum Herbert und Fragola, die als Schiffsjunge und -mädchen angeheuert werden.

Die bunte Crew, bestehend unter anderem aus dem alten Piraten Jack, der Englisch spricht und einen imaginären Papagei besitzt oder dem ängstlichen Kombüsenjungen Benjamin, verliert nach einem Sturm ihren Kapitän. Nach anfänglicher Freude über die neu gewonnene Freiheit, fühlen sie sich schnell verlassen und ziellos. Daher macht sich die Crew mit Fragola und Herbert auf die Suche.

Besondere Mischung

Aline und Martin Del Torre spielten zu zweit elf verschiedene Figuren, die auch die kleinsten Zuschauer auseinanderhalten konnten. In einer einzigartigen Mischung aus Akrobatik, Slapstick, Humor und aufrichtiger Ernsthaftigkeit boten sie ein Stück, das berührt. Die Botschaft darin: Die Dinge, die man finden möchte, sind oft nicht die, die man tatsächlich sucht. Ein Theaterstück, das die Besucher zum Nachdenken anregte.

„Wir sehen uns in der Tradition der alten Wanderbühnen und der Commedia dell‘arte, die von Dorf zu Dorf zogen, um Theater und Unterhaltung unter die Leute zu bringen. Wir haben einen LKW zu einer Bühne umgebaut und möchten an Orte fahren, an der theatrale Kultur aufgrund der Abgelegenheit eher rar ist“, heißt es auf der Website der Compagnie Pas de Deux (pas-de-deux.ch). Eine wirklich schöne Idee, die hier liebevoll und mit viel Talent umgesetzt wurde. Ein Besuch in ihrem Wanderzelt lohnt sich für die ganze Familie und bietet auch im Nachgang Stoff für Gespräche.