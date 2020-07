von sk

Techniker der ED Netze behoben am Samstag den Stromausfall in Küßnach und Lauchringen. Grund für die Unterbrechung war um 16:30 Uhr die Rückwirkung aus dem Netz der Regionalwerke Hochrhein, entstanden durch einen Kabeldefekt im Bereich Schwimmbad Lauchringen. Nach einer halben Stunde wurden die Haushalte wieder mit Strom versorgt. Am Sonntag kam es gegen 14.15 Uhr zu einer weiteren Stromunterbrechung in den genannten Ortsteilen, die aber nach etwa zehn Minuten behoben werden konnte. Grund sei ein Defekt im Netz der Regionalwerke Hochrhein im Bereich Feldeck – Alter Schulhausplatz gewesen, so der Stromversorger.