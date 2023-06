Nach seinem letzten Konzertauftritt im Rahmen der Lauchringer Kulturtage im Oktober des vergangenen Jahres lädt das Streicherensemble um Luise Weder erneut zu einem Kammermusikabend mit Werken für Streichinstrumente in unterschiedlicher Besetzung ein. Dieses Mal tritt das Ensemble als Sextett auf und präsentiert am Samstag, 17. Juni, in der Alten Schlosserei in der Lauffenmühle in Lauchringen und am Montag, 19. Juni, in der Kapellenstraße in Dietlingen Werke verschiedener Komponisten. Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Zu Beginn des Konzerts erklingt das Streichtrio B-Dur D 471 von Franz Schubert, eine Komposition der frühen Schaffensphase des romantischen Komponisten. In der Fachliteratur wird sie häufig als einer der reizvollsten Miniaturen in Schuberts Kammermusik bezeichnet.

Danach erklingt das Intermezzo von Zoltán Kodály, der häufig als zweiter Vater der ungarischen Moderne betitelt wird. Das Jugendwerk des damals 23-Jähigen ist ein Scherzo im Zigeunerstil voller Leichtigkeit und Frische.

Höhepunkt des Konzertabends bildet das Streichsextett B-Dur op. 18 des großen romantischen Komponisten Johannes Brahms. Dank seiner üppigen Besetzung (zwei Geigen, zwei Violen, zwei Celli) bietet das Werk schwelgerischen und vollen Streicherklang, eine Komposition voller wunderbarer Melodien. Es ist nicht überraschend, dass dieses Werk dem berühmten Komponisten seinerzeit zum Durchbruch verholfen hat.

Gespielt wird das Konzert von Musikern aus der Region: Luise Weder (Violine 1), P. Matthias Hanisch (Violine 2), Maria Punet (Viola 1), Kerstin Kirchhoff-Jung (Viola 2), Mika Tamura (Cello 1), Elisabeth König (Cello 2). Der Eintritt ist frei, es findet eine Kollekte statt.