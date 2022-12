von Herbert Schnäbele

Über großen Zuspruch freuten sich das Team der Kindertagesstätte Kinderwelt unter der Regie von Corinna Furlani und die Kinder beim Adventsmarkt Winterzauber. Nach vierjährige Pause konnten die Gruppenleiterinnen mit ihren Kindern endlich wieder im Außengelände ihrer Kita eigene Kreationen zum Verkauf anbieten.

Über großen Zuspruch und zahlreiche Besucher freuten sich die Kinder und das Team von der Kindertagesstätte Kinderwelt beim Adventsmarkt „Winterzauber“ auf dem Gelände der Kita. | Bild: Herbert Schnäbele

Die ausnahmslos selbst hergestellten Apfelringe, Süßigkeiten und Bastelartikel sowie sonstigen weihnachtlichen Geschenkartikel fanden durch die zahlreichen Besuchern schnell großen Absatz. Besonders stolz waren die Kinder auf ihre selbst hergestellten Marmeladen aus Äpfel und Pfirsichen von den Bäume ihres Kindergartengeländes.

Mit Punch und Gebäck war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Wie bisher wird der Erlös des Adventsmarktes wieder einem guten Zweck zugeführt. In diesem Jahr soll das Haus Alpenblick in Görwihl, eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, unterstützt werden, so die Aussage der Kita-Leiterin Corinna Furlani.