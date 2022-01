von Herbert Schnäbele

Einen Gottesdienst mit drei Sternsingern hat am Dreikönigstag Pfarrer Ulrich Sickinger in Unterlauchringen zelebriert. Stellvertretend für die normalerweise rund 20 Sternsinger der Pfarrgemeinde Herz Jesu Unterlauchringen, trugen die Sternsinger Elisa, Lena und Lukas Eisele, alle aus einer Familie, im Gottesdienst Segensverse und Neujahrswünsche vor.

Da auch in diesem Jahr die Sternsinger wegen der Corona-Pandemie keinen persönlichen Kontakt mit den Einwohnern aufnehmen sollen, wurde auch kein klassischer Aussendungsgottesdienst abgehalten. Dennoch werden die drei genannten Sternsinger in den nächsten Tagen Segenstüten mit Überweisungsscheinen in die Briefkästen werfen, um Spenden für Kinder in Not, dieses Jahr besonders für kranke Kinder in Afrika und in der ganzen Welt, zu ermöglichen. Soweit vorhanden, werden die Schriftzüge C+M+B mit der Jahreszahl oder die Sticks über den Eingangstüren der Lauchringer Häuser aktualisiert.