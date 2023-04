Die Liebe zur Narretei zeigte sich beim Narrenverein Räbenheim

Ritterschlag: Maxi Mager (links) besiegelt mit Tobias Weissenrieder seine Vereidigung zum Elferrat. | Bild: NV Oberlauchringen

Hauptversammlung im Hotel „Feldeck“ sogar in der Zahl der Anwesenden Vereinsmitgliedern: 111 Narren (von inzwischen 184 aktiven Mitgliedern) waren angemeldet, teilt der Verein mit. Tobias Weissenrieder, alias Tobias der I. vom weißen Grund, eröffnete diese Sitzung mit einem dreifachen Narri-Narro 1-2-3 Peng und begrüßte damit alle Narren sowie den Ehrenpräsidenten Gerfried Schönwälder und Alexander Schmidle, Vorstand des Musikvereins Oberlauchringen.

Im Anschluss trug Schriftführer Timo Gramann seinen Bericht vor, darauf folgte der Kassenbericht, der zuvor von den Kassenprüfern Michael Hartmann und Alex Griesser geprüft wurde. Bei den Wahlen unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Schäuble wurden Präsident Tobias Weissenrieder und Kassierer Marcus Baumgartner einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Unter viel Jubel wurde Maxi Mager nach zweijähriger Zeit als Anwärter in den Elferrat aufgenommen. Er habe sich in den zwei Jahren bewährt und stark für das Vereinsleben eingesetzt, weshalb er die Vereidigungsformel für Elferräte nachsprechen durfte. Nach dem „Ritterschlag“ zum Elferrat, den er von Tobias dem I. vom weißen Grund erhielt, darf er künftig seinen neuen Orden und die Elferratskrawatte tragen.

Als außergewöhnlichsten Tagesordnungspunkt, der von allen Mitgliedern mit Spannung erwartet wurde, stellte Tobias Weissenrieder die Ergebnisse der Mitgliederumfrage vor. Hierbei ging es laut Mitteilung des Vereins vor allem um die Einschätzung der Mitglieder zum Reformbedarf im Verein. Es wurde deutlich, dass allgemein der Wunsch besteht, dass der Vorstand nicht mehr nur aus dem Elferrat bestehen, sondern aus der Mitte des Vereins heraus gebildet werden soll.

Der bestehende Elferrat hatte sich das zu Herzen genommen und einen Vorschlag ausgearbeitet, wie sich der Vorstand in Zukunft zusammensetzen könnte. Dieser Vorschlag wird nun noch von Vertretern der einzelnen Gruppen diskutiert, danach eine Änderung der Satzung erarbeitet. Man kann also gespannt ins kommende Vereinsjahr blicken, um zu sehen, wie sich der Verein modernisiert und trotzdem der Tradition treu bleibt, was ebenfalls Wunsch der Mitglieder war.

Zum Schluss dankte der Präsident den Mitgliedern, die sich im vergangenen Jahr besonders engagiert hatten: Celine Belas, Maxi Mager, Sebastian Pfau und Peter Ruppelt für die Organisation des außergewöhnlichen und erfolgreichen Sommerfests; Verena Hamburger und Nina Rieger für das Verwalten der Kostüme; Monika Berchtold und Sabine Denz für das Erstellen der Narrenzeitung; Annette und Patrizia Schmidt für die Jugendarbeit und bei Uwe Knötzsch, Karl Schäfer und Max und Werner Steinbrunner für ihren handwerklichen Einsatz. Ihnen ist es zu verdanken, dass auch in diesem Jahr der Räbenkeller aufgebaut werden konnte trotz laufender Sanierungsarbeiten in der Gemeindehalle.

Auch bei seiner närrischen Begleiterin über die Fastnachtstage, Räbenkönigin Lea die I. auf Augenhöhe (Lea Brockmann), bedankte sich Tobias der I. vom weißen Grund. Sie präsentierte das Goldene Buch des Narrenvereins Räbenheim Oberlauchringen, das sie mit aktuellen Bildern vervollständigt hatte und das die Liebe des Vereins zur Narretei in vielen Bildern eindrucksvoll widerspiegelt.