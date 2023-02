Lebensmittel für Menschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben Marion Hackel und Philipp Schmidt-Wellenburg vom SPD-Ortsverein Lauchringen an Karin Beil, Leiterin des Tafelladens in Waldshut, übergeben.

Der SPD-Ortsverein hat in der Adventszeit bei einem Glühweinverkauf mit Bratwurst und selbst gebackenen Kuchen Spenden für einen Einkauf für die Tafeln gesammelt. Insgesamt sind mehr als 300 Euro zusammengekommen, informiert der Ortsverein.

Wegen der hohen Inflationsrate von fast acht Prozent sind immer mehr Menschen auf günstige Lebensmittel angewiesen. Zusätzlich zu den bisherigen Kunden des Tafelladens in Waldshut sind in 2022 auch noch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dazu gekommen.

Dies führt zu einem enormen Andrang während den Öffnungszeiten. Der Tafelladen Waldshut freut sich über jede Art von Spenden. Um den Arbeitsaufwand für die ehrenamtlichen Mitarbeiter klein zu halten, sind direkte Lebensmittelspenden die beste Art, Hilfe zu leisten. Laut Karin Beil könne gegen die Vorlage des Einkaufsquittung auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.