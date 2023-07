Das Blasorchester Unterlauchringen (BLO) veranstaltet sein Sommerfest erneut als „Soundfabrik“ auf dem Gelände der Lauffenmühle. Am Samstag, 15. Juli, wollen der Musikverein Erzingen, die Blech Buddies aus Eberfingen sowie die Band Brasstastisch aus Eisenbach die Zuhörer mit einer breiten Palette unterhaltsamer Blasmusik in ihren Bann ziehen. Der Musikverein Erzingen bietet ab 18 Uhr volkstümliche Blasmusik bis hin zu modernen Arrangements. Ab 20 Uhr präsentieren die Blech Buddies Brassband-Literatur von den „Fääschtbänklern bis zu Sportfreunde Stiller“ und die elfköpfige Band Brasstastisch covert ab 22 Uhr moderne Hits mit eigenen Arrangements und interpretiert auch Kompositionen großer Brassbands. Die Mitglieder des Blasorchesters Unterlauchringen kümmern sich mit einem Wein- und Bierstand sowie mit einer Bar um das Wohl der Konzertbesucher. Als Speisen werden Steaks, Bratwürste, Currywürste und Pommes angeboten. Die diesjährige Soundfabrik des BLO Unterlauchringen verspricht, ein vielversprechender Konzertabend für Freunde der modernen Blasmusik zu werden. Die Veranstaltung in der Lauffenmühle beginnt um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.