von Herbert Schnäbele

Nach wie vor uneingeschränkten Zuspruch findet die seit Jahren stattfindende Spendenaktion zur Erfüllung von Weihnachtswünschen für Kinder sozial schwacher Familien. Einmal mehr trafen sich die Verantwortlichen der Aktion, die in Lauchringen und Wutöschingen durch die Gemeinden und in Tiengen durch den Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Hochrhein organisiert wird, im Rathaus Lauchringen zur Vorbesprechung.

Die Macher der Weihnachtswunschaktion

Neben den Bürgermeistern Thomas Schäuble (Lauchringen) und Georg Eble (Wutöschingen) sind bei der Gemeinde Lauchringen Dominik Preiser und in Wutöschingen Andrea Dackau für die Durchführung der Spendenaktion verantwortlich. Beim Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen tragen unter der Präsidentschaft von Hansjörg Boller die Projektbeauftragten Toni Elbert und Udo Strittmatter die Verantwortung für die Aktion. Sie werden dabei von Nicole Gut von den Wirtschaftsjunioren Hochrhein unterstützt.

Die Geschenke für die Weihnachtswunsch-Aktion in Lauchringen lagen 2021 unter einem Christbaum. | Bild: Herbert Schnäbele

Vertrauliche Zusammenarbeit mit dem Jobcenter

Zur Vorbereitung der Spendenaktion wurden von allen drei Trägern in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Landratsamts Waldshut bedürftige Familien angeschrieben und einen Wunschzettel beigelegt, auf denen die Kinder einen Wunsch im Wert bis zu 25 Euro eintragen können. Dabei werden die Namen der angeschriebenen Familien streng vertraulich behandelt. Die Wunschzettel müssen dann bis zu einem bestimmten Termin, der den Familien mitgeteilt wurde, beim Absender abgegeben werden.

Wunschzettel nehmen und Geschenk kaufen

Bei der Durchführung der Aktion gibt es geringe Unterschiede. Bei den Gemeinden müssen die Spender, die einen Wunschzettel entgegennehmen, die Geschenke selbst besorgen und bei der Gemeinde abgeben. Dort werden sie liebevoll verpackt und dann kurz vor Weihnachten sehr wahrscheinlich durch einen Engel oder Weihnachtsmann zu den Familien verteilt. Man hofft, darauf verzichten zu können, dass die Geschenke selbst abgeholt werden müssen, wie das in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt der Fall war.

Lauchringen 87 Weihnachtswünsche wurden in Lauchringen erfüllt Das könnte Sie auch interessieren

Bei Kiwanis gibt es einen Verkaufsstand

Beim Kiwanis-Club können die Wunschzettel an einem Verkaufsstand zum Preis von 25 Euro erworben werden. Rund 30 Helfer besorgen dann die Geschenke und übernehmen selbst die Verpackung sowie die Verteilung an die Familien kurz vor Weihnachten.

So funktioniert‘s in den drei Kommunen: In Lauchringen In Lauchringen können die Wunschzettel beim Adventsmarkt am 25. November vom großen Weihnachtsbaum entnommen werden. Die unverpackten Geschenke müssen dann bis 16. Dezember beim Rathaus abgegeben werden. In Wutöschingen In Wutöschingen können die Wunschzettel am 23. November, ab 17 Uhr, von einem Weihnachtsbaum am Rathaus abgenommen werden. Die besorgten Geschenke müssen bis zum 9. Dezember beim Rathaus abgegeben werden. In Tiengen Der Kiwanis-Club Waldshut Tiengen unterhält am 26. November, ab 10 Uhr, in der Fußgängerzone in Tiengen einen weihnachtlichen Verkaufsstand, an dem die Wunschzettel im Wert von 25 Euro erworben werden können. Die Geschenke werden dann direkt vom Kiwanis-Club besorgt, verpackt und kurz vor Weihnachten verteilt.

Seit Bestehen 2000 Kinderwünsche erfüllt

Auch in diesem Jahr wurden wieder über 200 Familien mit über 300 Kindern angeschrieben. „Die Rücklaufquote liegt generell zwischen 50 und 70 Prozent“, erklären die Verantwortlichen übereinstimmend. „Insgesamt haben wir seit Bestehen der Weihnachtswunschaktion über 2000 Kinderwünsche erfüllen können“, resümiert Toni Elbert. „Besonders freut es uns, dass die Aktion mehr und mehr von benachbarten Gemeinden und Organisationen übernommen wird“, ergänzt Thomas Schäuble.