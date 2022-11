von Herbert Schnäbelewaldshut.redaktion@suedkurier.de

Mit einem sehr gefälligen Chorkonzert, das sich mit über 200 Zuhörern einer unerwartet großen Resonanz erfreute, feiern die Partnerschaftskomitees aus Lauchringen und St. Pierre de Chandieu/Frankreich ihr 25-jähriges Bestehen der Verschwisterung. Nachdem schon am ersten Oktoberwochenende in St. Pierre eine Jubiläumsfeier stattgefunden hatte, waren für die Feier in Lauchringen der französische Chor „Chant d‘Yeux en Choer“ und weitere Mitglieder des Komitees angereist. Zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor Soleil unter der Leitung von Doris Schäuble und der Chorgemeinschaft Oberlauchringen unter der Regie von Eckhard Kopetzki gestalteten die Sängerinnen und Sänger mit einem breit gefächerten Liedprogramm einen sehr ansprechenden Konzertabend.

Viel Applaus für Darbietungen

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Lauchringer Komitees, Barbara von Schnurbein, begannen die Kinder und Jugendlichen von Soleil mit insgesamt sieben Liedvorträgen das Konzertprogramm. Das Repertoire reichte von „Look at the world“ von John Rutter über „Dona Nobis Pacem“ von Mary Lynn Lighfoot bis zum Danklied aus dem Musical „Die Schöpfung“ von Carl Peter Chilla. Neben einzelnen Soloeinlagen von Wenzel Lepschy und einiger Mädchen begleiteten abwechselnd an der Querflöte Raffaela Bachmann, mit der Gitarre Tabea Fendt und mit der Geige Luisa Vogt.

Den Auftakt zum Konzertabend anlässlich des 25jährigen Jubiläums der Partnerschaft Lauchringen – St. Pierre de Chandieu gestaltete der Kinder- und Jugendchor Soleil unter der Leitung von Doris Schäuble (Bildmitte). Am Flügel Karl Selbach, Querflöte (hinter Doris Schäuble) Raffaela Bachmann. | Bild: Herbert Schnäbele

Die meisten Darbietungen wurden außerdem von Karl Selbach am Klavier und zum Teil von Philipp Augustin mit dem Cajon begleitet. Die jungen Sänger und Musiker ernteten wiederholt frenetischen Applaus.Vor dem nachfolgenden Auftritt des französischen Chores begrüßte dessen Präsident und Komiteemitglied in St. Pierre, Serge Bellever, die Anwesenden und meinte: „Wir sind stolz, bei diesem Jubiläum auftreten zu dürfen.“

Er übergab eine gläserne Trophäe mit Widmung an Bürgermeister Thomas Schäuble, der meinte: „Die Partnerschaft ist eine Erfolgsgeschichte, weil zwei Gemeinden zusammengefunden haben, die wirklich zu einander passen und dabei viele tiefe Freundschafen entstanden sind.“

Mit dem Schlusslied des dritten Konzertabeschnittes „Vive l‘amour“ lud der Dirigent der Chorgemeinschaft Oberlauchringen, Eckhard Kopetzki, die Zuhörer und übrigen Chorleute zum Mitsingen ein. Bildmitte Eckhard Kopetzki, im Hintergrund die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschft Oberlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Anschließend gab der noch junge Chor mit meist sehr feierlichen und vierstimmigen Darbietungen einen eindrucksvollen Überblick seines Könnens und erntete ebenfalls heftigen Beifall.

Der Chor aus Frankreich Bei dem Chor aus St. Pierre de Chandieu handelt es sich um einen gemischten Chor von 25 Sängern. Der Chor wurde erste im Jahre 2015 gegründet und steht unter der Leitung von Franck Dumond. Als Präsident amtiert Monsieur Serge Bellever, der auch Mitglied im französischen Partnerschaftskomitee ist, das er gleichzeitig repräsentiert hat. Mit dem ersten Auftritt im Ausland feierte der Chor zusätzlich zum Jubiläumskonzert eine gelungene Premiere.

Nach der Pause gestaltete die Chorgemeinschaft Oberlauchringen den dritten Konzertteil mit Hits von Udo Jürgens, Nena oder den Beatles in gewohnt großer Professionalität. Zum Abschluss versammelten sich alle Chöre zum gemeinsamen „Hallelujah“ von Leonhard Cohen, das der französische Chor zuvor dargeboten hatte. Barbara von Schnurbein bedankte sich bei allen Akteuren und lud die Zuhörer zu einem Umtrunk und kleinen Imbiss ein.