Mit einem gelungenen Unterhaltungsprogramm und viel Musik feierten die drei neunten Klassen der Schule am Hochrhein am vergangenen Freitag frohgelaunt ihre Schulentlassung und den gleichzeitigen Hauptschulabschluss.

Die Zehntklässler feiern schon am Vormittag

Aus organisatorischen Gründen hatten die zehn Schüler der Klasse 10 bereits am Vormittag in einer kleinen Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Die Entlassschülerinnen und -schüler der Klasse 9a. | Bild: Herbert Schnäbele

Für die abendliche Abschlussfeier der 72 Schüler der neunten Klassen hatten sich neben den Schülern ein große Anzahl Eltern, viele Lehrer, einzelne Gemeinderäte sowie die Vertreter des Elternbeirats auf dem Hof der Schule eingefunden.

Die Entlassschülerinnen und -schüler der Klasse 9b. | Bild: Herbert Schnäbele

Anmutig und selbstbewusst moderiert von den Schülerinnen Alina Veselova und Marie Merz gab es ein über zweistündiges Veranstaltungsprogramm mit der Zeugnisausgabe und Verabschiedung der Schüler durch die Schulleiterin und die Klassenlehrer als Höhepunkt des Festabends.

Die Entlassschülerinnen und -schüler der Klasse 9c mit Ihrem Klassenlehrer Florian Grimm (links). | Bild: Herbert Schnäbele

Den Programmauftakt bestritt die Percussions-AG unter der Leitung des Musiklehrers Thilo Rebmann von der Musikschule Südschwarzwald – durchaus außergewöhnlich mit Regentonnen und sonstigen Geräten.

Schulleiterin Ulrike Stoll äußert die besten Wünsche

Nach der Begrüßung durch die Moderatorinnen richtete Schulleiterin Ulrike Stoll den Blick noch einmal zurück auf die vergangenen Jahre und machte deutlich, dass den scheidenden Schülern eine solide Grundlage für die weitere Zukunft vermittelt worden sei. Sie ermunterte: „Nutzt das erworbene Wissen zur Erreichung eurer Ziele, seid mutig und kreativ und verliert niemals den Glauben an euch selbst.“

Den Sonderpreis der Gemeinde Lauchringen für den Schulbesten der Entlassschüler erhielt Elias Ebe (rechts) aus der Hand von Gemeinderätin Audrein James. | Bild: Herbert Schnäbele

Gemeinderätin Audrein James überbrachte in Vertretung von Bürgermeister Thomas Schäuble die Glückwünsche der Gemeinde und überreichte an den Schulbesten Elias Ebe den Sonderpreis der Gemeinde Lauchringen.

Auch die Elternvertreter wünschen alles Gute

Nach einer Tanzvorführung von Alesandro Schulze aus der Klasse 9a (Deutscher und zweimaliger Schweizer Meister im Standardlatein) mit seiner Tanzpartnerin Melinda Kisa richteten die Elternvertreter Thomas Müller und Daniela Zimmerman ihre guten Wünsche an die Hauptpersonen.

Nach der Ansprache von Schülersprecherin Laura von Schneyder und einer weiteren Tanzvorführung sowie der Verleihung einiger „Oscars vom Hochrhein“ gaben Schulleiterin Ulrike Stoll und die Klassenlehrer Larissa Laib (9a), Maren Hartmann (9b) und Florian Grimm (9c) die Zeugnisse aus.

Für besondere Leistungen im Fach Informatik erhielten Maxi Merz (links) und Jonathan Sitko den Sonderpreis IT. | Bild: Herbert Schnäbele

Sie bekommen Lobe und Sonderpreise: Die Schüler mit einem Lob Ein Lob erhielten (Notendurchschnitt in Klammern): Maxi Merz (2,0), Marie Merz (2,2) Jonathan Sitko (2,2), Svenja Wiesmann (2,4), Laura von Schneyder (2,4), Maxi Rommeler (2,4), alle Klasse 9a. Von der Klasse 9b Sara Pavic (2,1) und Emanuel Mühlhaupt (2,3) und von der Klasse 9c Josi Stoll (2,4). In der Klasse 10 hatte am Vormittag Vanessa Amann (2,2) ein Lob erhalten. Die Sonderpreisträger Sonderpreise: Der Preis der Gemeinde für den Schulbesten ging an Elias Ebe (1,8), Klasse 9a. Sozialpreis: Marie Merz, Klasse 9a. IT-Preis: Maxi Merz und Jonathan Sitko, beide Klasse 9a

Neben Loben für gute Leistungen gab es dabei einige Sonderpreise (siehe Kasten). Zum Abschluss interpretierte Erika Musliu von der 9c stimmgewaltig und routiniert einen englischen Song.