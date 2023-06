Mitorganisator Heiko Probst kommt auch Tage nach der 19. Ausgabe von Forrest Funk im Parkwald Oberlauchringen nicht aus dem Schwärmen heraus. „Es war eine ganz besondere Stimmung, die Besucher waren fast alle vor der Bühne und haben bis zum Schluss getanzt“, zieht er im Gespräch mit dem SÜDKURIER Bilanz.

Heiko Probst, Ideengeber von Forrest Funk. | Bild: Helmut Heidinger

„Jeder, der dieses Jahr auf unserem Festivalgelände war, konnte positive Vibes tanken und ging mit einem fetten Grinsen vom Platz“, so Probst weiter. Ganz nach dem diesjährigen Motto ‚Fröhliche Geweihnacht‘ (das Festival fand exakt sechs Monate vor Weihnachten statt) bezeichnet sich der Veranstalter als glückselig: Dass mehr als 1100 Besucher gemeinsam mit dem Musikverein Oberlauchringen gefeiert haben, und das „obwohl gefühlt auf jedem Dorfplatz ein Sommerfest stattfand“.

Forrest Funk Das Festival Forrest Funk riefen der Musikverein Oberlauchringen und Ideengeber Heiko Probst 2003 ins Leben. Alles begann laut Organisatoren mit Max Mutzke und seiner Band Project Five 2003, den Auftritt verfolgten 1200 Besucher. Seitdem gelang es den Organisatoren jedes Jahr namhafte Bands, darunter 2017 auch La Brassbanda, und Newcomer nach Lauchringen zu holen. 2020 und 2021 musste das Live-Musik-Festival wegen der Corona-Pandemie pausieren. Vor der Corona-Pandemie kamen laut Angaben der Veranstalter rund 2000 Personen in den Parkwald, 2022 und 2023 waren es 1100.

Nicht nur die Stimmung vor der Bühne sei genial gewesen, auch mit den Auftritten der Künstler sind Heiko Probst und das Orga-Team mehr als zufrieden. Den Auftakt machten die Gewinner des Jugendbandcontest Waldshut-Tiengen, die College-Rock-Band Fiffteen Eyes Open aus Bonndorf. „Es war Glücksgriff, sie zogen mehr Publikum vor die Bühne und begeisterten mit ihrer Spielfreude das Publikum“, schwärmt Probst. Die jungen Musiker seien ein würdiger Vertreter aus der Region gewesen, die auch zukünftig sicherlich von sich hören lassen werden.

Ein Heimspiel hatte die Band Fifteen Eyes Open aus Bonndorf als Gewinner des Jugend-Band-Contests WT. | Bild: Johannes F. Kirchherr/Partyamigo

Wie versprochen, brach dann beim Auftritt von Love Spring die Pop-Punk-Welle über die Forrest Funk Gemeinde ein. „Die Band ließ schon mit den ersten Akkorden alle mit offenen Mündern auf dem Platz stehen“, sagt Probst. Für ihn steht außer Frage: Diese Band hat das Potenzial, auch auf den großen Festivals zu spielen. Kurzum: „Es war eine Wahnsinns-Show, authentisch und mit enthusiastischer Spielfreude.“

Die Band Lonely Spring sorgt bei Forrest Funk für eine große Pop-Punk-Welle. | Bild: Johannes F. Kirchherr/Partyamigo

Ein sympathisch, nahbarer und leidenschaftlicher Vollblutmusiker war Oimara. Ähnlich begeistert wie das Publikum war auch der Musiker selbst von seinem Auftritt in Lauchringen. Sein O-Ton nach dem Konzert war laut Heiko Probst: „Wir würden uns jedes Mal wieder vom Zoll aufhalten lassen und unseren ganzen Merchandise hergeben, nur um wieder bei Forrest Funk spielen zu dürfen.“ Der bayerische Liedermacher ist über die Schweiz nach Lauchringen gereist. Und wie bereits vor ihm einige Bands, wurden auch er und seine Fan-Artikel ordentlich von den Zollmitarbeitern kontrolliert. „2016 wurden etwa die Ohrbooten fast zwei Stunden kontrolliert und hätten fast ihren Auftritt verpasst“, erinnert sich Probst lachend.

Zum Abschluss standen die Reggae-Latin-Pop-Band Jamaram und Sänger Jacoustix auf der Bühne. „Forrest Funk + Jamaram = La Familie. So würde die Gleichung heißen, die man aufmachen müsste, um den Liveauftritt zu beschreiben“, fasst es Probst kurz zusammen. Die Band Jamaram verkörpere den Geist von Forrest Funk wie keine andere Band. „Die neuen Songs, angereichert mit vielen elektronischen Elementen, machten den Auftritt zum letzten Höhepunkt des Abends“, blickt der Mitorganisator zurück.

Viel Applaus gab es nicht nur für den Schlussakt, die Band Jamaram mit Sänger Jahcoustix. | Bild: Johannes F. Kirchherr/Partyamigo

Und wie geht es weiter?

Heiko Probst und sein Organisationsteam blicken aber nicht nur glückselig zurück, sondern auch optimistisch voraus. Im nächsten Jahr findet Forrest Funk am 8. Juni 2024 statt.

„Für 2024 wollen wir wieder mehr junge Menschen für unser Festival begeistern“, so Heiko Probst. Der Kulturpass und damit freier Eintritt für alle 18-Jährige in diesem Jahr sei der erste kleine Schritt in die richtige Richtung gewesen. „Zukünftig planen wir neben den Earlybird-Tickets auch vergünstigte U25-Tickets. Mal sehen, was uns sonst noch so alles einfällt. Ideen sind mit Sicherheit das letzte, was uns ausgeht“, versichert Hendrik Futterer vom Forrest-Funk-Organisationsteam.

Die Stimmung beim 19. Forrest Funk war super – auch bei den Ehrenamtlichen im Einsatz, wie hier das DRK. | Bild: Johannes F. Kirchherr/Partyamigo

Heiko Probst findet aber auch ernste Worte: „Als Veranstalter ist es sehr schwierig geworden, Live-Musik kostendeckend auf die Bühne zu bringen. Live-Musik ist aus der Mode geraten, alle wollen nur noch DJs“, bedauert er und weist darauf hin, dass der Musikverein mit seinem Forrest-Funk-Konzept schon immer nicht den bequemen und konservativen Weg gegangen sei: Keine Konserve, keine Cover-Musik lautet die Devise.

„Forrest Funk ist besonders, weil es sie so kein zweites Mal gibt. Wir sind überzeugt von der einzigartigen Kraft von Livemusik.“ Forrest Funk zu erleben lohne sich, egal wie alt man ist. „Trotzdem müssen wir unser Vorgehen immer wieder hinterfragen, überprüfen, und uns neu ausrichten“, sagt Probst.

Sein Abschluss-Statement zu Forrest Funk stibitzt sich der Ideengeber bei der Abschlussmoderation des Schlagzeugers von Jamaram „Supportet Live-Musik“ – unterstützt die Livemusik.