von Herbert Schnäbele

Etwas Besonderes haben sich die Verantwortlichen des Narrenvereins Räbenheim für die von der Coronapandemie gebeutelte Fasnachtszeit einfallen lassen. Sie werden den legendären Bunten Abend des Narrenvereins Räbenheim am Samstag, 13. Februar ab 20 Uhr per Livestream in die Wohnzimmer der bisherigen Besucher und sonstiger Zuschauer übertragen.

Fasnachtsstimmung für Zuhause

Interessenten können seit Samstag im Internet über die Homepage des Vereins ein Zugangsticket bestellen (siehe Kasten). Die Besteller erhalten nach der Überweisung von fünf Euro einen persönlichen Zugangscode, mit dem sie sich am Vorstellungsabend auf einem Smart-TV, einem Tablet oder mit einem Smartphone einwählen und den Bunten Abend betrachten können. Mit eigener Kostümierung und Dekoration können die Betrachter ein bisschen Fastnachtsstimmung in die eigenen vier Wände zaubern.

Die Kartenbestellung Die Zugangstickets zum Bunten Abend können ab sofort über die Homepage des Narrenvereins Räbenheim (www.raebenheim.de) bestellt werden. Nach einer Überweisung von fünf Euro erhalten die Besteller per E-Mail spätestens am 12. Februar die Zugangsdaten. Am 31. Januar gibt es außerdem von 10 bis 13 Uhr eine Bestell-Hotline unter der Rufnummer 0049/152 04 64 03. Weitere Informationen, insbesondere zum Kostümwettbewerb, im Internet (www.raebenheim.de).

Dazu erhalten die ersten 500 Besteller vom Narrenverein eine Überraschung in Form eines „Räbenheimer Partysäckchens“ mit Utensilien für Kostümierung und Dekoration. Eine kontaktlose Übergabe wird zugesichert. Wer Lust hat, kann seine Kostümierung/Dekorierung fotografieren und mit dem Bild direkt am Abend per Internet an einem Kostümwettbewerb des Narrenvereins teilnehmen. Der Einsender des kreativsten Bildes erhält einen ganzen Tisch für Eintrittskarten in der ersten Reihe beim nächsten Bunten Abend im Jahre 2022, von dem die Verantwortlichen hoffen, dass er wieder unter normalen Umständen stattfinden kann.

Schon seit Wochen haben die Akteure des Bunten Abends fleißig geprobt und die einzelnen Beiträge unter der Regie von Claudio Spitznagel mit professioneller Kamera- und Ton-Technik aufgezeichnet, um den Zuschauern ein möglichst perfektes Ergebnis zu liefern. „Besonders glücklich sind wir, dass wir zu großen Teilen das übliche Programm bieten können“, so Mitorganisator Henrik Futterer.

Bekannte Gesichter

Die Eröffnung übernehmen wie gewohnt Narrenpräsident Tobias der Erste vom Weissen Grund, alias Tobias Weissenrieder zusammen mit der Räbenkönigin Lea die Erste auf Augenhöhe, alias Lea Brockmann. Für gute Unterhaltung sorgen viele weitere bekannte Gesichter wie zum Beispiel der legendäre Büttenredner Andreas Schäfer oder die liebgewonnenen Zwerge (Manuel Spitznagel und Tanja Steinegger). Mit der Liveübertragung der gewohnt witzigen und spritzigen Moderation durch Vizepräsident Hermann Pfau erhält der Abend außerdem einen besonderen Teil-Live-Charakter.