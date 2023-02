Gute Unterhaltung gab es bei der Frauenfasnacht der Frauengemeinschaft Herz Jesu in Unterlauchringen. In ihrem Element waren Rita Maximilian und Helga Spindler von der der Klettgauer Heimattracht Tiengen beim Sketch „Beim Friseur“, bei dem Rita über ihre Urlaubserfahrungen in Rom berichtete.

In ihrem Element waren Rita Maximilian und Helga Spindler von der der Klettgauer Heimattracht Tiengen beim Sketch „Beim Friseur“, bei dem Rita über ihre Urlaubserfahrungen in Rom berichtete. Sie erhielten großen Beifall. | Bild: Herbert Schnäbele

Nicht fehlen durfte Büttenredner Konrad Sieber, der sich über das Gendern, die große Politik oder die Pastorale 2030 und weitere zeitgenössischen Probleme Gedanken machte.

Nicht fehlen durfte bei der Frauenfasnacht in UL Büttenredner Konrad Sieber, der sich über das Gendern, die große Politik oder die Pastorale 2030 und weitere zeitgenössischen Probleme Gedanken machtde, sehr zur Erheiterung der närrischen Frauenschar.

