Das Gasthaus Küssaburgblick war gut gefüllt, nachdem die Siedlergemeinschaft Unterlauchringen im Verband Wohneigentum zur Hauptversammlung eingeladen hatte. 58 Mitglieder waren dabei, andere Vereine würden sich über eine solche Resonanz freuen. Frank Hönig vom Team der drei Vorsitzenden konnte auch den Ehrenvorsitzenden Manfred Frau mit seiner Frau Erika, Bürgermeister Thomas Schäuble und den Vertreter des Bezirksverbands Waldshut, Roland Hotz, begrüßen. Im Mittelpunkt standen Wahlen des Vorstands, aber auch ein Rückblick auf das Vereinsjahr sowie Ehrungen.

In den Gärten der Mitglieder

In seinem Tätigkeitsbericht hielt Schriftführer Theo Keller Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres. Er erwähnte besonders den Ausflug im Mai 2022 nach Ihringen mit Besuch des Exotischen Gartens der Familie Breisacher sowie der Sulzbachstraußi in Heitersheim. Im Juli fand mit 40 Teilnehmern unter der Regie des Gartenfachberaters Sven Görlitz bei drei Vereinsmitgliedern eine Gartenbegehung statt, und Ende September gab es eine Betriebsbesichtigung der Firma Holzbau Kaiser in Bernau. Im Oktober waren die Mitglieder zu einer Stadtführung in Kandern eingeladen, und zum Jahresabschluss wurde noch die Weihnachtswelt in Donaueschingen besucht.

Kassier Raimond Arnold hatte ein leichtes Minus in der Kasse stehen. Die Kassenprüfer Walter Jäger und Fredy Marder bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Unter Bürgermeister Thomas Schäuble wurde der Vorstand entlastet. Bei den Vorstandswahlen unter seiner Regie bestimmten die Mitglieder das Vorstandsteam mit Martina Scheiwein, Frank Hönig und Theo Keller sowie die Beisitzer Roland Maier und Andreas Scheiwein in ihren Ämtern für die nächste Amtsperiode. Kassenprüfer Walter Jäger wurde für weitere zwei Jahre wieder gewählt. In den Grußworten gab Bürgermeister Thomas Schäuble einen Ausblick auf aktuelle kommunalpolitische Themen, Roland Hotz überbrachte die Grüße des Bezirksverbandes Waldshut, und Uli Albicker bedankte sich für die angenehme Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Oberlauchringen. Nach den Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft durch Roland Hotz erfolgte der Ausblick auf das neue Vereinsjahr. Zum Abschluss bedankte sich Frank Hönig bei Ehepaar Frei und einigen Vereinsmitgliedern für deren besonderes Engagement zum Wohl der Gemeinschaft.