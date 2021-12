von sk

Eine Seniorin konnte am Dienstag in Lauchringen nach vier Tagen aus einer misslichen Lage befreit werden.

Die 76 Jahre alte Frau hatte zu Wochenbeginn unentschuldigt Termine verstreichen lassen. Auf Nachrichten auf ihr Telefon reagierte sie auch nicht, weshalb sich am Dienstagmittag eine Freundin zum Haus der Frau aufmachte.

Dort hörte sie Hilferufe und verständigte über einen Nachbarn die Rettungsleitstelle.

Die Feuerwehr konnte in das Haus eindringen. Im Schlafzimmer lag die Frau in ihrem zusammengekrachten Bett. Aus dieser Lage hatte sie sich nicht selbst befreien können.

Der Rettungsdienst brachte die Frau zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bereits am Freitag war das Bett in sich zusammengefallen.