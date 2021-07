Lauchringen vor 1 Stunde

Selbstbestimmt leben auch im Alter: Neue Wohnform im Riedpark bietet Tag der offenen Tür

Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für volljährige Menschen mit Unterstützung- und Versorgungsbedarf öffnet am 1. September im Neubaugebiet Riedpark ihre Pforten. Zur Information über die neue Wohngemeinschaft findet am Sonntag, 1. August, von 9 bis 12 Uhr im Familienzentrum im Riedpark ein Tag der offenen Tür statt. Gleichzeitig bietet das FaZ ab 9 Uhr ein Frühstück an.