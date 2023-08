Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am in der Nacht auf Sonntag, 20. August, gegen 1.30 Uhr in Lauchringen. Bisher bekannt ist laut Angaben der Polizei, dass ein 30-Jähriger mit einem Transporter die Hauptstraße von Oberlauchringen kommend in Richtung Unterlauchringen-Ort fuhr. Im Nahbereich der Hohrainstraße krachte der Fahrer des Transportes gegen eine Mauer.

Durch den Aufprall verletzte sich der 30-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich, wie es im Polizeibericht heißt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liege insgesamt im fünfstelligen Bereich. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Fahrer war wohl alkoholisiert

Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer den Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde, wie die Polizei informiert. Es wurden Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wem zur relevanten Zeit ein Kleintransporter der Marke Citroen aufgefallen ist, kann sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Waldshut melden, Telefon 07751 8316531.