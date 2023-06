Ein Schulfest mit einer besonderen Note hat die Grundschule Unterlauchringen gefeiert. Schulleiterin Stefanie Netzhammer übergab eine Spende von 3500 Euro an die Welthungerhilfe. Diese stammt aus dem Verkaufserlös des internationalen Kochbuchs, mit bei einem Projekt aller Grundschüler 2022 verwirklicht wurde. Bei Sommerwetter hat Netzhammer viele Schüler mit ihren Eltern und Ehrengäste auf dem Schulhof willkommen geheißen. Besonders begrüßte sie den ehrenamtlichen Referenten der Welthungerhilfe, Maximilian Ernest, Bürgermeister Thomas Schäuble, den Vorsitzenden des Fördervereins, Mirko Sagura, sowie die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Schillinger.

Sie war erfreut über die große Resonanz und verdeutlichte, dass die Schule eine Gemeinschaft mit vielen Nationen sei und man die kulturelle Vielfalt als Bereicherung empfinde. Sie erläuterte das Projekt des grenzenlosen Kochbuchs, das mit Lieblingsrezepten der Schüler aus 26 Nationen zusammengestellt und mit Unterstützung einiger Sponsoren verkauft wurde. Als Erlös übergab sie an den Vertreter der Welthungerhilfe, Maximilian Ernest, einen Scheck über 3500 Euro. Ernest war aus München angereist und bedankte sich herzlich. Er erläuterte kurz Beispiele von Hilfsaktionen, die mit der Spende ermöglicht werden sollen. „Ich habe noch nie eine derartige Euphorie und Begeisterung von Kindern für so eine gute Sache erlebt“, sagte er.

Er habe vor dem Schulfest in den Klassen über die Arbeit der Welthungerhilfe informiert und sei auf ein außergewöhnlich großes Interesse der Schüler gestoßen, was ihn sehr erfreut habe. Bürgermeister Thomas Schäuble lobte das Kochbuchprojekt, weil es mit dazu beitrage, in Lauchringen, einer Gemeinde mit 72 verschiedenen Nationalitäten, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Das Projekt: Da die Schulklassen in der Grundschule Unterlauchringen in der Corona-Zeit isoliert waren, suchte die Schulleiterin nach einem klassenübergreifenden Projekt, um den Gemeinschaftsgeist in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei entdeckte sie ein Kochbuch von Landfrauen. Die Schüler sammelten dann mehr als 30 Lieblingsrezepte aus 26 Ländern, was ein Abbild der multikulturellen Vielfalt der Schule darstellte. Ein Redaktionsteam hat die meist schön illustrierten Rezepte zu einem Kochbuch zusammengefügt. Durch Sponsoren entstanden geringere Druckkosten, sodass ein großer Teil des Verkaufserlöses an die Welthungerhilfe gespendet werden konnte.