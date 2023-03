Die Mitglieder der Guggenmusik Ruinä Dängler Lauchringen haben in ihrer Hauptversammlung auf eine erfolgreiche Saison zurückgeblickt. Die Musiker hatten zwei Sommerauftritte in Lauchringen und Überlingen, freuten sich über ein neues Kostüm und 25 Auswärtsauftritten. Zudem sei bei der Fasnacht alles nachgeholt worden, was in den vergangenen zwei Jahre nicht möglich war, schreibt die Guggenmusik in ihrer Pressemitteilung. Oliver Vogler hatte in diesem Jahr sein Debüt als musikalischer Leiter und war vollauf zufrieden mit seiner Truppe. Er lobte die Probenbereitschaft, die Arbeit innerhalb der Register und auch die starken Auftritte.

Mit Lara Steinmann, Filipa Santos Morais, Clarissa Gießler, Sven Lohrer, Stefan Baumgartner, Etienne Gralow und Niclas Bauer wurden sieben Anwärter offiziell in den Verein aufgenommen. Neu gewählt wurden Yvonne Renz als Schriftführerin und Sven Tack als stellvertretender Vorsitzender. Im Amt bleiben Oliver Vogler (musikalischer Leiter und Beisitzer), Dominik Asprion (Vorsitzender), Tamara Mayer (Kassiererin), Nadja Knöpfle (Beisitzerin) und Niklas Gantert (Vereins- und Festwirt). Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Andreas Keller geehrt. Der Verein zählt 43 Mitglieder. Am heutigen Freitag findet um 20 Uhr im Bahnhof Oberlauchringen eine offene Probe der Guggenmusik statt. Interessenten, ob mit oder ohne musikalische Vorkenntnisse, sind herzlich eingeladen.