Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr mit einigen Neuerungen hat die Vorsitzende des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises (LHGK), Stephanie Lovisi, ihren Blick in der gut besuchten Hauptversammlung im Hotel „Feldeck“ gerichtet. Sie rief die wichtigsten Veranstaltungen kurz in Erinnerung und evaluierte gleichzeitig die verschiedenen Ergebnisse. Im Rahmen des Slogans „Lauchringen mit allen Sinnen“ sei der jüngste Herbstmarkt mit dem Thema „fühlen“ und einem gleichzeitigen „Fühlgewinnspiel“ sehr positiv verlaufen. Hintergrund des Gewinnspiels sei die Absicht, einen Fluss der Besucher durch alle Lauchringer Geschäfte zu initiieren, erläuterte Lovisi.

Als wahrer Publikumsmagnet habe sich der Adventsmarkt erwiesen, der erstmals nach Corona wieder im bisherigen Modus hatte stattfinden können. „Der Markt war selten gut besucht, man hat gespürt, dass die Menschen nach Corona das Miteinander wieder suchen und sie sind auch sehr lange geblieben“, konstatierte die Vorsitzende.

Neu im Vergleich zu früheren Jahren sei auch die Aktivwerbung im Marketing durch Anzeigen in Rundfunk und Tageszeitung, wodurch sehr wohl eine positive Entwicklung des Besucherverhaltens erkennbar sei, führte Lovisi weiter aus. Sie erläuterte kurz die neue Imagewerbung unter dem Slogan „Willkommen am Hochrhein“, die im Zusammenwirken mit anderen Gewerbekreisen im Rahmen des Aktionsbündnisses „Pro Innenstadt“ auch von der IHK und dem Einzelhandelsverband positiv begleitet werde.

Als weitere herausragend Ereignisse reflektierte sie außerdem die überwiegend positiven Ergebnisse des Frühlingsmarktes im März 2023 sowie des erstmals durchgeführten Lauchringer Handwerks- und Handelsforums vom Juni dieses Jahres. Stellvertretend für den abwesenden Schriftführer erstattete die Vorsitzende dessen Bericht mit einigen statistischen Zahlen und Fakten. Kassiererin Sonja Granacher berichtete von einer soliden Kassenlage. Ihr wurde von Kassenprüfer Fabian Tiefert eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes erfolgten unter der Regie von Bürgermeister Thomas Schäuble die Teilvorstandswahlen (siehe Bild). Schäuble informierte außerdem über einige aktuelle Ereignisse in der Gemeinde und bedankte sich beim LHGK für die wertvolle Arbeit zum Wohle der Gemeinde. Nach einer teilweise intensiven Aussprache über verschiedene Themen wie zum Beispiel das neu kreierte Handwerks- und Handelsforum oder den neuen digitalen Lauchringer Gutschein ging die sehr lebendige und inhaltsreiche Hauptversammlung mit verschiedenen Dankesworten der wieder gewählten Vorsitzenden zu Ende.