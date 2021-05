Endlich war es so weit. Die kleinen Handballer des HC Lauchringen trainierten nach dem langen, vom Lockdown begleiteten Winter mit ihren Trainern Marcel und Hans-Werner Busch diese Woche erstmals wieder gemeinsam. Wenn auch nur in Fünfergruppen und zunächst einmal noch nicht in der Halle, sondern draußen auf dem Feld hinter der Sporthalle in Tiengen. Und natürlich unter Beachtung des Hygienekonzepts.

Nachricht im TV verbreitet sich rasant

Wie Marcel Busch per Whatsapp an den SÜDKURIER schrieb und kurz darauf am Telefon bestätigte, war die Freude riesig. Seine Nachwuchshandballer hätten es kaum noch erwarten können. Die Nachricht im Fernsehen, dass unter gewissen Auflagen mit Kleingruppen trainiert darf, habe sich bei den kleinen Lauchringer Handballern schnell verbreitet, wie Busch erzählt.

Tagesaktuelles negatives Testergebnis

Er habe sofort die Verantwortlichen im Rathaus kontaktiert, um sich die Meldungen der Medien bestätigen zu lassen. Daumen hoch. Dann setzten die Buschs alles in Bewegung, um das Training vorzubereiten und die Kinder auf den Platz zu bestellen. „Wir, das Trainerteam, hatten natürlich einen Mehraufwand, um das Training vorzubereiten“, sagt Marcel Busch. Voraussetzung war ein angepasstes Hygienekonzept, und er und sein Vater Hans-Werner brauchten ein tages-aktuelles negatives Corona-Testergebnis.

Hochrhein So halten die Sportvereine vom Hochrhein ihre Mitglieder in der Pandemie fit: Kreative Ideen, damit die Vereinsarbeit nicht einschläft (mit Videos) Das könnte Sie auch interessieren

Die Hütchen müssen richtig platziert sein

Mit der Organisation auf dem Platz ging‘s weiter. Busch: „Das Training muss so geplant sein, dass die Kinder immer den Abstand wahren, sich trotzdem bewegen und dabei auch Spaß haben können.“ Das Trainerduo musste kurz zuvor ins Testzentrum gehen. Die Hütchen für die Übungen mussten so platziert werden, dass sich die kleinen Handballer im vorgeschriebenen Abstand bewegen können.

Den Zusatzaufwand leisten sie gerne

„Den Zusatzaufwand leisten wir gerne. Schließlich habe ich den Kindern versprochen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, wenn ein gemeinsames Training wieder möglich ist“, sagt er. Wichtig sei, sich mit dem auseinanderzusetzen, was möglich ist. Und er versichert: „Es ist mehr möglich als man denkt. Man muss einfach ein bisschen mehr in die Vorbereitung investieren.“

Lauchringen 40 Jahre HC Lauchringen: Frauen entfachen in der Gemeinde schon viel früher die Handball-Begeisterung Das könnte Sie auch interessieren

Eine Alternative zum wöchentlichen Zoom-Training

Laut seinen Schilderungen merke er es den Kindern an, wie gut es ihnen tue. Er spricht besonders von der sozialen Komponente. „Das Training in Gruppen tut einfach doppelt gut“, weiß er. Noch dürfen nicht alle seine Kinder, die jetzt großteils von den Maxis in die E-Jugend wechseln, gemeinsam trainieren. So haben Marcel und sein Vater Hans-Werner Busch zwei Gruppen zusammengestellt. Durchmischen ist nicht erlaubt. Doch Marcel ist froh, dass er wieder eine Alternative zu den wöchentlichen Zoom-Trainingseinheiten bieten kann.

Das sagt die Corona-Verordnung: Bei einer Inzidenz unter 50 Laut Corona-Verordnung des Landes gilt: Liegt in einem Stadt- oder Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50, können Gruppen von bis zu zehn Personen auf Außensportanlagen und im Freien gemeinsam kontaktarmen Sport treiben. In Innenanlagen mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Bei einer Inzidenz über 100 Liegt die Inzidenz bei über 100, darf Sport im Freien und geschlossenen Räumen nur noch kontaktlos alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts ausgeübt werden. Die Sportausübung ist kontaktlos, wenn durchgehend ein Mindestabstand von 1,5 Metern gehalten und sie ohne Körperkontakt durchgeführt wird. Kinder bis einschließlich 13 dürfen in Gruppen von maximal fünf Kindern kontaktlosen Sport im Freien ausüben. Anleitungspersonen brauchen einen negativen, tagesaktuellen Schnelltest.

Das Ansteckungsrisiko hält sich in Grenzen

Er ist überzeugt davon, dass sich das Risiko in Grenzen hält. „Erstens sind wir draußen, zweitens sind wir Trainer getestet, drittens werden die Kinder in der Schule getestet. Ich meine, im Handballtraining stecken wir uns nicht an“, sagt er, „das größte Risiko besteht auf der Fahrt zum Training.“ Deshalb habe er die Eltern gebeten, auf Fahrgemeinschaften zu verzichten.

lauchringen Knifflige Übungen für Kopf und Körper Das könnte Sie auch interessieren

Nach und nach wolle der Verein das Training auch mit den anderen Altersstufen wieder aufnehmen. Busch ist optimistisch. Er gehe davon aus, dass im Oktober die Rundenspiele wieder losgehen.

Die Begeisterung beim HC hält an

Allerdings sei er gespannt darauf, wie viele Mannschaften im Handballbezirk noch übrig sind. Er weiß von den Problemen anderer Vereine. Die hat der HC Lauchringen nicht. Bei Marcel Busch ist bisher, in der andauernden Corona-Pandemie, noch keiner abgesprungen. Wohl dank der vielen Online-Angebote, die er und der Verein in den vergangenen Monaten lanciert hatten, hält die Begeisterung an.