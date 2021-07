von Herbert Schnäbele

Mit der Inbetriebnahme des Regenüberlaufbeckens an der Westseite des Lauffenmühleparkplatzes hat die Gemeinde Lauchringen das letzte größere Bauwerk für die Regenwasserentlastung zum Abschluss gebracht. Auf der Grundlage des Entwässerungskonzeptes aus den 90er Jahren wurden bereits die Regenüberlaufbecken Badstraße und Edwin-Kessler-Straße errichtet. Mit dem neu in Betrieb gesetzten Überlaufbecken Lauffenmühle betreibt die Gemeinde insgesamt vier Regenüberlaufbecken und drei Regenüberläufe.

Lauchringen Die Ortsumfahrung Oberlauchringen bekommt einen Kreisverkehr Das könnte Sie auch interessieren

Bereits 2005 wurde die gesamte Entwässerungskonzeption überarbeitet. Dabei wurden die Anlagen mit Hilfe einer aktualisierten Schmutzfrachtberechnung optimiert, verschiedene Drosselabflüsse reduziert und der Regenüberlauf Wiesenweg verschlossen. Das nun in Betrieb genommene Regenüberlaufbecken Lauffenmühle übernimmt die Mischwasserbehandlung aus den Bereichen Ibrunnen, Heidenäcker, B 34 und Hauptstraße. Dabei werden die Entlastungsmengen ohne Regenwasserbehandlung direkt in den Vorfluter Wutach abgeschlagen und so die Abflussmengen des Sammlers vom Abwasserverband Klettgau-West entlastet. Aufgrund des kompakten Einzugsgebietes von rund 13 Hektar musste von einem sogenannten ausgeprägten Spülstoß aus dem Einzugsgebiet ausgegangen werden, weshalb das Überlaufbecken als Fangbecken konzipiert wurde.

Regenüberlaufbecken Ein Regenüberlaufbecken (RÜB) ist ein Bauwerk zur Mischwasserbehandlung, welches sich bei Regen füllt und während und nach dem Regenereignis zur Kläranlage entleert wird. So führen nur mäßig starke bis sehr starke Regenereignisse zu einem Überlaufen ungereinigten Mischwassers in das Gewässer, während der Abfluss kleiner bis mittlerer Regenereignisse – die einen Großteil des jährlichen Niederschlagsgeschehens ausmachen – gespeichert und zur Kläranlage geleitet wird. Quelle: www.uft.eu

Diese Art des Beckens bietet den Vorteil, dass schnell eine große Wassermenge aufgenommen und später mit Hilfe eines eingebauten Drosselbauwerkes kontrolliert in die Kläranlage abgegeben werden kann. Außerdem bietet die rechteckige Ausführung neben Grundstücksvorteilen auch eine vereinfachte Reinigungsmöglichkeit mit Hilfe einer Schwallspülung, so dass auf aufwendige Zusatzeinrichtungen, wie zum Beispiel ein Strömungserzeuger verzichtet werden konnte. Im Entlastungsbauwerk wurde außerdem eine Siebrechenanlage installiert.

Kreis Waldshut Was ist in der Mülltonne drin? Der Landkreis Waldshut will es jetzt genau wissen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kosten des Gesamtbauwerkes belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Der Leiter des Bauamtes der Gemeinde Lauchringen, Roland Morawczik, zeigte sich sehr erfreut, dass mit der Fertigstellung des Regenüberlaufbeckens Lauffenmühle nach über einjähriger Bauzeit das Konzept der Mischwasserbehandlung im Bereich der Gemeinde Lauchringen nun zu einem vorläufigen Abschluss gebracht werden konnte.