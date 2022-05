von Tina Prause

Die allgemeine Preisentwicklung in der Baubranche trifft auch die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in der Wettengasse 2 in Oberlauchringen. Das zukünftige Gemeinschaftshaus am Lindenplatz soll das Herzstück der neuen Dorfmitte in Oberlauchringen werden. Trotz einer „gut aufgestellten Vorplanung“ habe sich auch hier die Preissteigerung in der Baubranche deutlich bemerkbar gemacht.

Auf Basis der jetzt vom Gemeinderat Lauchringen vergebenen Aufträge gibt es bereits jetzt eine Kostensteigerung von rund 14 Prozent. Aktuell rechnet die Gemeinde mit Mehrkosten von 289.000 Euro.

Rund ein Jahr nach Beginn der Planungen wurde mit der Vergabe der Aufträge der administrative Startschuss für die Arbeiten gegeben. Ein Café wird zukünftig zum Verweilen und Treffen einladen. Zudem sollen kleine Einkaufsmöglichkeiten regionaler Produkte angeboten werden. Auch eine Mediathek wird es in dem historischen Gebäude geben, unterteilt in Kinder- und Jugendliteratur, sowie allgemeine Belletristik, Sach- und Fachbücher. Ein Bürgersaal im Obergeschoss rundet das Konzept des zukünftigen Treffpunkts ab.

Teuerungen bei Beton, Stahl und Mauerwerk

Aufträge im Gesamtwert von rund zwei Millionen Euro hat der Gemeinderat Lauchringen in der öffentlichen Sitzung vergeben. Die kalkulierten Kosten konnten vor allem bei den Gewerken rund um die Beton-, Stahl- und Maurer-Arbeiten nicht umgesetzt werden. Dennoch sei es erfreulich, nahezu alle Aufträge – trotz voller Auftragsbücher im Handwerk – vergeben werden konnten, hieß es in der Sitzung. Lediglich die Estricharbeiten wurden in der Sitzung noch nicht vergeben. Von vier angeschriebenen Unternehmen gab nur ein Betrieb ein Angebot über einen alternativen Bodenbelag ab. Einstimmig entschied der Gemeinderat, diese Arbeiten neu auszuschreiben.

Beginn der Bauarbeiten soll Mitte September sein. Notwendige Abbrucharbeiten finden vorab statt. Der genaue Termin hierfür wird noch abgestimmt. Der gesamte Umbau der Wettenstraße 2 ist aktuell mit 4,84 Millionen Euro budgetiert.

Termin: Eine Projektvorstellung findet am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr am Lindenplatz statt. Im Rahmen dieses Termins kann auch das Gebäude „Wettengasse 2“ besichtigt werden.