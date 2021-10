von sk

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr, im Kreisverkehr Bundesstraße/Friedhofstraße/Schulstraße in Unterlauchringen.

Eine 53-jährige Ford-Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Tiengen unterwegs. Als sie sich bereits im Kreisel befand, kollidierte ein aus der Friedhofstraße einfahrendes Auto mit dem Ford. Während die Ford-Fahrerin in einer Bushaltestelle anhielt, fuhr der andere Wagen in Richtung Tiengen davon.

Bei diesem soll es sich um einen älteren schwarzen VW Golf mit WT-Kennzeichen gehandelt haben, bei dem die hintere Stoßstange nach unten hing. Die Polizei (Telefon 07751/8316-0) bittet um Hinweise.