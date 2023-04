Bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Lauchringen im Gasthaus „Küssaburgblick“ konnte der Vorsitzende, Phillip Schmidt-Wellenburg, auch Rita Schwarzelühr-Sutter begrüßen. Die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerin des Innern und der Heimat berichtete nach mehr als einem Jahr Ampelkoalition: „Es rumpelt. Es gibt aber auch Ergebnisse“. Grund zur Zuversicht gäben viele erreichte Ziele, vom gestiegenen Mindestlohn und Bürgergeld über Ukraine-Unterstützung bis Energieentlastung und Deutschlandticket. Rückfragen der Zuhörer führten zu aufschlussreichen Diskussionen.

Der Vorstand freute sich über die Aufgabe, zwei Mitglieder zu ehren: Gertrud Lorenz für 25 und Hansrudi Kaiser für 40 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverein. Der Vorstand bedankt sich bei den beiden Mitstreitern und Schwarzelühr-Sutter zitiert Otto Wels: „Mitwirkung in der Politik ist wichtig und das darf man nicht anderen überlassen“. In seinem Jahresbericht hat Schmidt-Wellenburg die Arbeit der SPD-Lauchringen gewürdigt. Mit einem Kuchenstand erzielten die Mitglieder Erlöse von jeweils über 1000 Euro für die Unterstützung der Ukraine und der Opfer im Erdbebengebiet in der Türkei.

Jede Menge Lebensmittel für Menschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten übergaben Marion Hackel und Philipp Schmidt-Wellenburg an Karin Beil, Leiterin des Tafelladens in Waldshut. Der SPD-Ortsverein hatte in der Adventszeit bei einem Glühweinverkauf mit Bratwurst und selbst gebackenen Kuchen Spenden für einen Einkauf für die Tafeln gesammelt.

Bei den Wahlen gab es folgendes Ergebnis: Vorsitzender Philipp Schmidt-Wellenburg, Vize Marion Hackel, Kassiererin Martina Meier, Schriftführer Hans-Peter Höfert, Beisitz: Julia Saruga, Alfred Schweser, Andrea Timm, Dieter Michel, Willy Dold, Klaus-Ulrich Battefeld, Gertrud Lorenz.