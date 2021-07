Lauchringen (sho) Lauchringen ist in den vergangenen Jahren zu einem vielfältigen, wichtigen und sehr lebendigen Einkaufsstandort gewachsen. Zu verdanken ist das zum einen der guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gewerbe, vor allem aber auch der starken Gemeinschaft im Handels- und Gewerbekreis. Die Gemeinschaft aus mehr als 60 Betrieben sorgt immer wieder mit innovativen Ideen, neuen Konzepten und vielen bunten Veranstaltungen für Aufsehen. Auch während Corona die Geschäftswelt beutelte und viele Läden ihre Pforten schließen oder nur über click¦&¦collect für ihre Kunden da sein konnten, war der Handels- und Gewerbekreis enorm aktiv, um mit beeindruckenden Aktion auf die Lauchringer Geschäfte aufmerksam zu machen.

Eines von zahlreichen Beispielen war die Aktionen „geschlossenda“, die zum Jahreswechsel in kürzester Zeit initiiert worden war. 22 Mitgliedsunternehmen haben ihre geschlossenen Geschäfte mit großen, pinken Herzen dekoriert, um auf die Lauchringer Liefer- und Abholdienste hinzuweisen. „Diese gemeinsame Aktion entstand innerhalb weniger Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr und selbst im Vorstand waren wir überwältigt, wie viele Betriebe sich in Solidarität angeschlossen haben“, erzählt Stephanie Lovisi. So stellte der Neukauf Prem seine Stellwände an der Bundesstraße für ein großes Banner zur Verfügung, die Firma Simmler machte am Bahnhof auf die Aktion aufmerksam, viele Handwerker schlossen sich trotz voller Auftragsbücher an, um die geschlossenen Geschäfte zu unterstützen.“

Auch die Weiterentwicklung des beliebten Lauchringer Einkaufsgutscheines ist dank dem starken Zusammenhaltes inmitten der Pandemie einen großen Schritt vorangekommen. Eigens für dieses Projekt wurde eine neue Seite auf der vereinseigenen Homepage initiiert, die über www.lauchringer-einkaufsgutschein.de auch direkt angesteuert werden kann. In Vorbereitung dieser Seite wurde ein gemeinsames Fotoshooting organisiert, um einen möglichst einheitlichen Internetauftritt präsentieren zu können. „Mehr als 60 Firmen haben sich diesem Shooting angeschlossen und sich der Herausforderung einer solche Aktion während Corona gestellt“, lobt Stephanie Lovisi das Engagement der Mitglieder, „Es ist einfach immer wieder schön zu erleben, wie geschlossen die Lauchringer Geschäftswelt auch in schwierigen Zeiten wie der Pandemie zusammenhält“, freut sie sich. Für sie als Vorsitzende ist diese starke Gemeinschaft immer wieder Antrieb und Motivation für ihr eigenes Engagement im Verein.

Auch bei den Geschäftseröffnungen nach dem Lockdown im Frühjahr erwies sich dieser Zusammenhalt einmal mehr als wertvoll. Bei der Aktion „Kauf lokal – Lauchringen – alles da“, zogen die Mitglieder das Handels- und Gewerbekreis erneut an einem Strang und hießen die Kunden mit einem gemeinsamem Slogan herzlich willkommen. „Schnell wurde klar, dass ein Testkonzept erforderlich wird, um den Kunden den Ladenbesuch zu ermöglichen“, erinnert sich die Vorsitzende an die Zeit der Wiedereröffnung zurück, „Dank großer Unterstützung konnte die gemeindeeigene, mit Hilfe von Ehrenamtlichen betriebene Teststation in der Gemeindehalle, von sechs Stunden die Woche auf eine werktägliche Öffnung während der Einkaufszeiten ausgeweitet werden. Möglich wurde dies, nachdem viele unserer Mitgliedsbetriebe ihre Mitarbeiter für eine Tätigkeit an der Teststation zur Verfügung stellten oder sich selbst einbrachten.“ So konnte in Lauchringen mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung bis vor wenigen Tagen ein umfangreiches Testangebot zur Verfügung gestellt werden, welches überwiegend auf der Basis von Solidarität und Ehrenamt fußte. Dass es den neuen Einkaufsgutschein jetzt auch im Lauchringer Bürgerservice zu kaufen gibt unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gewerbe noch einmal deutlich.