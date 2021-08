von Herbert Schnäbele

Auf reges Interesse stieß der Tag der offenen Tür der Wohngemeinschaft für unterstützungsbedürftige Personen im Familienzentrum Hochrhein. Wie berichtet bietet die Gemeinde Lauchringen in Zusammenarbeit mit der Diakonie Hochrhein ab 1. September im Familienzentrum im Riedpark eine neue Wohnvariante in Form einer Wohngemeinschaft für volljährige Personen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf an.

Auch zwei barrierefreie Zimmer stehen in der neuen Wohngemeinschaft im Gebäude des Familienzentrums Hochrhein zur Verfügung. Auf dem Bild das behindertengerecht ausgestattete Bad eines dieser beiden Zimmmer. | Bild: Herbert Schnäbele

Zur Information für interessierte Bürgerinnen und Bürger fand am Sonntag ein Tag der offenen Tür statt, bei dem ein reges Interesse nach dieser neuen Wohnform zu verzeichnen war. Einzelne Interessenten waren schon ziemlich entschlossen, einen Mietvertrag einzugehen, andere wollten sich nur ganz allgemein und prophylaktisch ein Bild von der Einrichtung und den Bedingungen zur Anmietung eines Zimmers machen, so zum Beispiel auch Guido Merone (66) aus Waldshut, der einfach meinte: „Man weiß im fortgeschrittenen Alter ja nie, was einmal kommen mag.“

Wohnungsangebot kommt an

Auch Petra Welte aus Lauchringen besichtigte zusammen mit ihrem 67-jährigen Cousin Herwig Eisen die Einrichtung und zeigte sich über die komfortable Ausstattung der Gemeinschaftsräume sichtlich beeindruckt. Ihr Cousin, der sich mit dem Gedanken einer Zimmeranmietung trägt, fand ebenfalls Gefallen an dem Wohnungsangebot. Schon jetzt seien bereits drei Zimmer vermietet, erläutert die Leiterin des Familienzentrum Ulla Hahn und meint: „Ich freue mich auf die Belegung der Räumlichkeiten und wir haben schon viele Ideen zur Gestaltung des Alltages für die Bewohner entwickelt. Wir wünschen uns noch weitere nette Bewohner, die in die Wohngemeinschaft passen.“

Rein prophylaktisch erkundigt sich Guido Merone (66) aus Waldshut bei der Koordinatorin Ursula Kramm nach den Bedingungen und Umständen der Anmietung eines Zimmers. | Bild: Herbert Schnäbele

Auch die Koordinatorin für die WG, Ursula Kramm meint: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich hier einige Menschen wohlfühlen werden und auch gut aufgehoben sind, weil sie alleine zu Hause nicht mehr zurecht kommen.“ Sie stehe in den kommenden Tagen nach entsprechender Terminvereinbarung für eingehende Beratungen weiterhin zur Verfügung, äußerte die Koordinatorin.

