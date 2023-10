Lauchringen – Bei einem Frühstück Plus bieten Diplom-Sozialpädagogin Marion Dickmann und Diplom-Psychologin Stefani Günther in unregelmäßiger Folge eine Seminarreihe für werdende und junge Eltern, für Paare mit Kinderwunsch und andere Interessierte an. Der Auftakt ist am 18. Oktober von 9.30 bis 11 Uhr in der Cafeteria des Familienzentrums Hochrhein (Faz) in Lauchringen. Eingeladen sind alle, die sich von dem Thema „Vom Paar zum Elternsein – eine große Veränderung im Leben“ angesprochen fühlen.

Marion Dickmann und Stefanie Günther sind als Beraterinnen im Diakonischen Werk Hochrhein tätig und erleben bei ihren Schwerpunktthemen Schwangerschaftsberatung und Entwicklungspsychologische Beratung viel Verunsicherung und Kommunikationsbedarf. Daraus ist die Idee für die Seminarreihe entstanden, die jungen Eltern Hilfestellung für die neue, aufregende Lebensphase des Elternwerdens und Elternseins bieten soll.

„Tagtäglich erleben wir in unseren Beratungsfeldern im Diakonischen Werk, dass junge Familien mit ihrer neuen Lebenssituation überfordert sind“, erklärt Marion Dickmann. „Um ihnen mehr Unterstützung bieten zu können, möchten wir unser Frühstück Plus immer wieder zu unterschiedlichen Themen gestalten.“ Dabei wollen sich die beiden Expertinnen am Bedarf der Teilnehmer orientieren. „Wir haben keinen strengen Themenplan aufgestellt, sondern wollen hören und erfahren, was die Teilnehmer bewegt, wo Informationsbedarf besteht, den wir dann gerne stillen möchten“, erklärt Stefani Günther das Konzept.

Die Seminarreihe soll individuell und bedarfsorientiert gestaltet werden. Günther und Dickman nehmen Themenvorschläge im Vorfeld gerne an, moderieren das Frühstück Plus und stehen mit ihrem breiten Fachwissen zur Seite. „Wir wollen aber auch eine Plattform für einen regen Erfahrungsaustausch junger Eltern bieten, zu allen Themen, die in den ersten Jahren nach Geburt eines Kindes auftreten“, berichtet Marion Dickmann. „Diese Veränderung bringt das bisherige, meist stabile Gleichgewicht zwischen Zeit für sich, Beruf und Partnerschaft ganz schön ins Wanken. Es kommen neue Lebensfelder hinzu, die einen Platz fordern, das wirkt sich auch auf die eigene Körperlichkeit und die Sexualität aus.“

Diese Erfahrung macht auch Stefani Günther in ihren psychologischen Beratungen immer wieder: „Die Belastungen sind für junge Eltern heute sehr hoch und es braucht darauf neue Antworten.“ Marion Dickmann und Stefani Günther können aus ihrer langen Berufserfahrung heraus wertvolle Unterstützung bieten.

Da der Beratungsbedarf bei jungen Familien sehr groß und Wartezeiten bei den entsprechenden Institutionen oft lang sind, ist die neue Seminarreihe Frühstück Plus für die beiden Expertinnen auch eine Chance, eine größere Gruppe anzusprechen, in einem angenehmen Rahmen ins Gespräch zu kommen und zu einem regen Austausch zu motivieren. Um eine Anmeldung im Vorfeld wird gebeten.