von Herbert Schnäbele

Eine neue Schulsozialarbeiterin konnte kürzlich Rektor Dietmund Schwarz an der Grundschule Oberlauchringen willkommen heißen. Schwarz freute sich, mit Selina Bozkurt seit 1. Oktober eine eigene Betreuungskraft für die sozialen Belange in seinen Reihen zu haben, auch wenn sie mit 22 Wochenstunden nur eine 50-Pozent-Stelle in Anspruch nehmen kann.

Die neue Schulsozialarbeiterin der Grundschule Oberlauchringen, Selina Bozkurt. | Bild: Herbert Schnäbele

Mehr zur Selina Bozkurt Selina Bozkurt wurde 1991 in Titisee-Neustadt geboren und ist in Blasiwald aufgewachsen. Nach dem Besuch von Realschule und Wirtschaftsgymnasium absolvierte sie nach einem einjährigen Praktikum von 2012 bis 2015 an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen ein Studium für soziale Arbeit mit dem Fachgebiet Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig war sie während des Studiums bei der Caritas angestellt. Bozkurt ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Lauchringen.

Bisher wurden die Schulsozialarbeit und vor allem die zu behandelnden Konfliktfälle durch das Sozialteam der Schule am Hochrhein mit übernommen, was aufgrund der räumlichen Trennung oft umständlich und bei akuten Fällen auch nicht immer zeitgerecht erfolgen konnte. Vor allem sei auch kein regelmäßiges Sozialtraining möglich gewesen, was zu den Hauptaufgaben der Sozialarbeit an Schulen gehöre, ergänzte Schwarz.

„Ich bin vom Lehrerkollegium sehr freundlich empfangen worden, was auf eine gegenseitige Wertschätzung schließen lässt. Der freundliche Umgang wird die Arbeit erleichtern und mir die Möglichkeit einräumen, aufkommende Probleme zeitnah zu besprechen“, freut sich Selina Bozkurt auf die neue Aufgabe. Neben dem präventiven Sozialtraining wolle sie sich besonders um die Streitschlichtung in ad hoc-Fällen, um die Elternarbeit und bedarfsorientiert um bestimmte Einzelprojekte kümmern.

„Ich bin gespannt, welche Probleme Lehrer und Eltern an mich herantragen werden“, skizziert Bozkurt ihre Erwartungen. Die Ansiedlung einer 50-Prozent-Stelle für die Grundschule Oberlauchringen wurde aufgrund der Schülerzahl und dem Schülerklientel (Migrantenanteil) vom Gemeinderat als Ergänzung des Sozialteams der Gemeinde für die anfallende Sozialarbeit beschlossen und vom Landratsamt Waldshut genehmigt.