Lauchringen (pm/sav) Mitglieder des Klimabeirats Lauchringen haben in etwa 180 Arbeitsstunden eine 110 Meter lange Natursteinmauer am Rand des Überflutungsbeckens am Klingengraben (Ausgang Oberlauchringen Richtung Erzingen) errichtet. Mithilfe eines Baggers, aber auch viel Handarbeit erfolgte der Bau in vielen Arbeitseinsätzen, mal bei Sonnenschein aber auch mal bei Nebel, die sich als anstrengendes Fitness-Programm entpuppten, schreibt der Klimabeirat Lauchringen in einer Pressemitteilung.

Natur- oder Trockensteinmauern werden ohne Zement oder Mörtel gebaut. Sie sind wegen ihrer Hohlräume und der Wärmespeicherung ein idealer Lebensraum für Insekten, Reptilien, kleine Säugetiere und Vögel. Auf der Brachfläche vor der Mauer in Richtung Klingengraben wurde die Saat von mehrjährigen Naturkräutern ausgebracht und zwei weitere Steinhaufen und Totholz sollen Insekten und Vögeln Nahrung und Schutz bieten.