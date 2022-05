von Herbert Schnäbele

Von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurde der Narrenverein Räbenheim in Oberlauchringen. Ausgerechnet in ihrem 100. Jubiläumsjahr hatten die Narren die meisten geplanten Veranstaltungen, darunter das für den 12. und 13. Februar geplante Narrentreffen, wegen Corona absagen müssen.

Dennoch ließen sich die Narren die Stimmung nicht verderben und führten im Hotel „Feldeck“ frohgestimmt und zuversichtlich ihre 111. Hauptversammlung durch.

Der Verein Der Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen wurde am 11. Februar 1911 von zwölf Initiatoren im damaligen Gasthof „Hirschen“ mit 37 Mitgliedern gegründet. Dem jungen Verein wurde eine „Richtlinie zur Pflege der Dorfnarretei“ in die Wiege gelegt. Der Verein mit einer bewegten Geschichte umfasst heute 140 aktive und 100 Passivmitglieder. Symbol des Vereins ist die Herbstrübe „Räbe“, die früher in Oberlauchringen angebaut wurde.

Goldenes Buch wird weitergeführt

Schon bei der Begrüßung überraschte Narrenpräsident Tobias Weissenrieder mit dem Auftritt der Räbenkönigin Lea Brockmann. Sie gab bekannt, dass sie das bis 1987 geführte goldene Buch des Vereins aktualisieren und weiterführen werde.

Nach einem gemeinsamen Essen berichtete Schriftführer Timo Gramann von der letzten Hauptversammlung und rief die vielen Anlässe in Erinnerung, die im Vereinsjahr 2021/22 ausfallen mussten. Lediglich das traditionelle Räbenpappenessen am 11.11. und der digitale Bunte Abend, der von über 1000 Besuchern im Netz betrachtet wurde, bildeten die Höhepunkte des zurückliegenden Vereinsjahres.

Unter der Regie von Bürgermeister Thomas Schäuble erfolgten die Teilvorstandswahlen. Dabei wurden Narrenvizepräsident Hermann Pfau und Schriftführer Timo Gramann in ihren Ämtern bestätigt. Für den ausscheidenden Kassierer Heiko Kaiser wurde Marcus Baumgartner neu gewählt.

Bei den Elferräten wurden Andreas Schäfer als Frauenbeauftragter, Ralf Flum, Uwe Knötzsch, Heiko Kaiser, Matthias Leute, Alexander Leber, Stefan Wieland und Philipp Heidinger für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Besondere Auszeichnung

Danach erhielt Florian Grimm den Silbernen Vereinsorden für 25-jährige aktive Vereinsarbeit bei den Narren. Weitere besonders engagierte Vereinsmitglieder wurden vom Präsidenten mit Geschenken bedacht.

Nach einer kurzen Aussprache und dem Ausblick auf die für den 9. Juli geplante Jubiläumsfeier des Narrenvereins Räbenheim beendete Narrenpräsident Tobias Weissenrieder die Versammlung mit dem Hinweis: „Ich freue mich auf die hoffentlich normal stattfindende Fasnacht 2023.“