von Herbert Schnäbele

Voller Tatendrang und unbeeindruckt von der Corona-Pandemie zeigten sich die Mitglieder des Narrenvereins Räbenheim bei ihrer jüngsten Zusammenkunft, bei der sie die 109. und 110. Hauptversammlung einfach zusammen legten. Narrenpräsident Tobias Weissenrieder zeigte sich in seiner Begrüßung hoch erfreut darüber, dass wegen der Pandemie nach über zwei Jahren endlich wieder eine Versammlung stattfinden konnte. Schriftführer Tobias Graman berichtete ausführlich über die beiden zurückliegenden sehr unterschiedlichen Vereinsjahre.

So war die Saison 2019/2020 wie üblich geprägt von zahlreichen Aktivitäten und Anlässen, wobei die Fasnachtseröffnung am 11.11.2018 und die Fasnachtszeit 2019 die eigentlichen Höhepunkte im Vereinsleben darstellten. Aber auch sonstige Vereinsaktivitäten wie Vatertagswanderung, diverse Bewirtungen, ein Ausflug nach Hamburg oder die Teilnahme am Bubble Soccar Cup des SC Lauchringen bereicherten das Vereinsleben.

Dank an die Organisatoren

Was alles nicht stattfinden konnte, erläuterte Graman ausführlich für das Vereinsjahr 2020. Ein besonderes Highlight in diesem Corona-Jahr war allerdings der ersten digitale Bunte Abend, der die Narren weit über die Gemeindegrenzen bekannt gemacht hatte, so Narrenpräsident Tobias Weissenrieder bei seinem Dank an die Organisatoren. Eindrücklich hatte zuvor Graman die Pandemie und ihre Auswirkungen für die Vereinsgeschichte in seinem Bericht festgehalten.

Der Verein Der Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen wurde am 11. Februar 1911 von zwölf Initiatoren im damaligen Gasthof „Hirschen“ mit insgesamt 37 Mitgliedern gegründet. Dem jungen Verein wurde eine Art „Richtlinie zur Pflege der Dorfnarretei“ in die Wiege gelegt. Der Verein mit einer sehr bewegten Geschichte umfasst heute 140 aktive Mitgliederinnen und Mitglieder mit mehreren Untergliederungen wie Elferrat, Aktive, Rote und Grüne Garde, Minigarde, Sämänner, Räbenwieber, Räbensäcke und dem Musikverein Oberlauchringen als Narrenmusik. Allein die Garden umfassen rund 65 Gardemädchen. Symbol ist die Herbstrübe „Räbe“, die früher in Oberlauchringen angebaut wurde und heute noch für das alljährliche Räbenbappenessen verwendet wird. Tobias Weissenrieder ist seit 2009 der Narrenpräsident „Tobias der Erste vom Weißen Grund“. Bei der Fasnachtseröffnung im November 2019 wurde Lea Brockmann als Nachfolgerin von Verena Selbach zur Räbenkönigin ernannt. Ihr traditioneller Namenszusatz lautet „Lea die Erste auf Augenhöhe“.

Wegen Abwesenheit des Kassierers Heiko Kaiser wurde der Kassenbericht vom Narrenpräsident verlesen. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Unter der Regie von Bürgermeister Thomas Schäuble erfolgten anschließend die Vorstandswahlen. Er beglückwünschte den Verein für seine enorme Entwicklung und meinte im Hinblick auf das kommende 111. besondere Vereinsjahr: „Bewahrt euch diese Freude für ein besonderes Jahr!“ Er freute sich, die Schirmherrschaft für das 2022 geplante Narrentreffen übernehmen zu dürfen. Nach den Ehrungen (wir berichten noch) erläuterte ein Organisationsteam unter Regie von Hendrik Futterer das Grundkonzept für das kommenden Jubiläumsjahr mit einem eigenen Narrentreffen in Oberlauchringen.