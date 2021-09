von Tina Prause

Seit einiger Zeit befasst sich die Verwaltung und der Gemeinderat mit einer Neugestaltung des Lindenplatzes in Oberlauchingen. Bereits vorhandene gemeindeeigene Grundstücke und neue Zukäufe haben die Planungen möglich gemacht. An dem traditionellen Treffpunkt der Bevölkerung soll zukünftig ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen, Wohnraum und Parkplätze. Wichtig für die Verwaltung und den Gemeinderat ist, dass sich die Neugestaltung optimal in das Dorfbild einfügt und die teilweise denkmalgeschützten Häuser berücksichtigt. Das beauftragte Ingenieurbüro Wick und Partner aus Stuttgart stellte nun im Rahmen der öffentlichen Sitzung drei Varianten zur Nutzung der Flächen und Gebäude vor.

Variante 1: Neben dem Dorfgemeinschaftshaus sind drei Wohneinheiten möglich. Insgesamt 19 neue Parkplätze würden entstehen, die sich auf die Kirchstraße 11 (7) und 13 (3) beziehen, sowie vor dem Dorfgemeinschaftshaus (9) befinden würden.

Variante 2: Hier sind ebenfalls das Dorfgemeinschaftshaus geplant und drei Wohneinheiten. Insgesamt 44 Auto-Stellplätze würden entstehen, aufgeteilt auf die Kirchstraße 11 (7) und 13 (3), sowie 34 Plätze vor dem neuen Dorfgemeinschaftshaus.

Variante 3: Ähnlich wie bei den vorherigen Varianten unterscheidet sich dieser Vorschlag zunächst in der Anzahl der Parkmöglichkeiten. Hier sind 34 Stellplätze eingeplant. Durch einen weiteren Immobilienkauf würden weitere sechs Wohneinheiten entstehen können.

Besonders ansprechend empfand das Gremium die Idee, eine Scheune so umzubauen, dass überdachte Parkplätze entstehen und so den ländlichen Charakter erhalten bleibt. „Schöner kann man Parkplätze gar nicht verstecken“, äußerte sich beispielsweise Benjamin Scholz-Tautz (FW).

Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat für die Weiterverfolgung der Variante drei.

