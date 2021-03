Mit oder ohne Ball. Mit Toilettenpapier-Rollen oder Socken. Handballtraining geht auch ohne Halle, in den eigenen vier Wänden. Mit ein bisschen Fantasie lassen sich spannende Trainingsübungen konstruieren, die überdies noch mächtig Spaß machen.

Wettkampf auch ohne Halle möglich

Das i-Tüpfelchen, der Wettkampf in der Halle, fehlt im Moment. Dass sich Mannschaften trotzdem messen können, haben die kleinen, bis zu achtjährigen Handballer des HC Lauchringen und TV Todtnau gezeigt. 20 Kinder beider Vereine (zehn des HC Lauchringen) traten zum vierwöchigen sportlichen Wettstreit an. Jede Woche mit zwei neuen Herausforderungen.

Auswertung am Ende jeder Woche

Die Trainer – Marcel Busch beim HC Lauchringen – hatten die Übungen vorgegeben. Jeweils bis zum Sonntag hatten die Nachwuchshandballer Zeit, sie zu bewältigen. Die Spieler schickten Kurzvideos an die Trainer am Ende wurde ausgewertet und der Sieger gekürt.

Lauchringen Ex-Handball-Nationalspieler Martin Strobel präsentiert Trainingseinheit für die Videoreihe des HC Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Und wen wundert‘s: Die Maxis aus Lauchringen, Buschs Talentschmiede, hatten wieder einmal die Nase vorn. „Sie haben sich als unschlagbar erwiesen, jede Aufgabe souverän absolviert“, schreibt Sebastian Kaiser, einer der HC-Vorsitzenden, in einer WhatsApp-Nachricht an uns. Jonathan und Samuel Busch sowie Jeremy Kolb hätten durchgehend herausragende Leistungen geboten.

Lauchringer Maxis einmal mehr Spitze

Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Kaiser erzählt: Seit zwei Jahren seien die Lauchringer Maxis in der Halle unbesiegt, dann hätten sie die vereinseigene Bewegungs-Challenge vor dem Jahreswechsel gewonnen, und nun sind sie auch noch Battlesieger. „Eine Spitzenleistung.“ Aber Kaiser betont: „Am Ende waren alle Gewinner.“

Lauchringen Coronabedingtes Trainingsverbot hält die Handballer nicht auf. Bewegungschallenge weckt die Begeisterung Das könnte Sie auch interessieren

In Zusammenarbeit mit dem SV Todtnau sei es gelungen, den Kindern viel Spaß zu bescheren. Ob die wieder einmal bärenstarke ;Leistung der Lauchringer Maxis auf das eigene Onlinetraining zurückzuführen ist? Vielleicht. Kaiser lässt diese Frage einfach mal so stehen.

Lampen zu Bruch? Wer weiß?

Ungeklärt ist auch, ob bei den Online-Übungen in den eigenen Wohnzimmern vielleicht die eine oder andere Lampe zu Bruch gegangen ist. Auf einigen Bildern sind auf jeden Fall Einrichtungsgegenstände zu sehen, die verdächtig nah am am Ball platziert sind.

Sie waren für den HC Lauchringen am Start:

Lukas Weissenrieder versucht, in der Hocke den Ball zwischen den Beinen zu bewegen.

Lucas Weissenrieder in der Hocke. | Bild: HC Lauchringen

Jonas Schwab bewältigt einen schwer Übung im einarmigen Liegestütz, und er lächelt noch dabei.

Jonas Schwab im Liegestütz. | Bild: HC Lauchringen

Noah Pfeffer stützt sich mit den Armen hinter dem Rücken ab und balanciert mit den Füßen die Toilettenpapier-Rollen.

Noah Pfeffer übt mit Toilettenpapier-Rollen. | Bild: HC Lauchringen

Lukas Müller konzentriert sich voll auf seine Übung. Er bewegt den Ball geschickt durch seine Beine.

Lukas Müller bewegt den Ball zwischen den Beinen. | Bild: HC Lauchringen

Niklas Krüger täuscht einen Wurf an. Ganz wie in einem richtigen Handballspiel.

Niklas Krüger täuscht den Wurf an. | Bild: HC Lauchringen

Valentin Kopp nimmt sich kurz eine Auszeit und erholt sich von den Anstrengungen.

Valentin Kopp in voller Handballmontur. | Bild: HC Lauchringen

Jeremy Kolb hat sogar ein Tor im Zimmer platziert. Eine passene Requisite für seinen Videodreh.

Jeremy Kolb beweist sein Geschick. | Bild: HC Lauchringen

Jonathan Busch hat den Ball fest im Blick. Bereit, ihn gleich wieder aufzufangen.

Jonathan Busch hat den Ball im Blick. | Bild: HC Lauchringen

Florian Assmann beobachtet die Flugbahn des Handballs ganz genau.

Florian Assmann verfolgt die Flugbahn des Balls. | Bild: HC Lauchringen

Samuel Busch ist auf dem Titelbild oben zu sehen, wie er im Liegestütz in ein Paar Socken beißt.

Und so sind sie angetreten: